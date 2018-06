40,000 multas por no haber pagado el pasaje de Metro en L.A.

Entidad indica que las infracciones empiezan en $75; no obstante señaló que los viajes en trenes y autobuses disminuyeron

Es posible que los pasajeros de Metro hayan percibido un aumento de personal, quienes se ubican —con máquina en mano— en paraderos estratégicos de autobuses y trenes en hora punta, con el objetivo de verificar que usaste tu tarjeta TAP para subir al transporte público. Es que, a veces algunos deciden ‘saltarse’ la tarifa.

Estadísticas recientes demuestran que, en lo que va del año, unos 40,764 pasajeros de Metro en esta ciudad ya recibieron multas por no pagar su pasaje.

Las cifras podrían llegar a ser similares, o quizás hasta sobrepasar, la cantidad registrada en 2017 cuando se entregaron 53,748 multas.

Se cree que una de las razones por las que los números han incrementado es debido a la instalación de un equipo de 77 inspectores de cumplimiento de tarifas que comenzó a verificar pasajes a finales de 2016, año en que se reportaron 29,670 multas.

No obstante, “del total de las multas que se entregan solo de un 20% a un 30% son pagadas”, dijo Rick Jager, portavoz de Metro. Estas sanciones son de 75 dólares la primera vez.

“El incumplimiento en el pago de los montos pendientes y la violación del Código o ley en una instalación o vehículo de Metro puede estar sujeto a sanciones adicionales y avisos de exclusión”, explica el representante de Metro.

Jager agregó que quienes se abstienen de pagar una multa se exponen a recibir una notificación de exclusión.

“Ésta prohíbe que una persona esté en una instalación o vehículo de Metro durante un período de tiempo específico. Las personas que violen una notificación de exclusión están sujetas a arresto por entrada ilegal”, dijo Jager.

Sin embargo, Jessica Meaney, directora de Investing in Place —una organización que apoya las inversiones en transporte que fortalecen a las comunidades— señaló que la evasión de la paga de tarifas no es tan preocupante como el abogar porque la multa no sea considerada una falta.

“Como contribuyentes pagamos el transporte público por medio de nuestros impuestos… Y queremos transporte público asequible para todos”.

Bajan los viajes en Metro

La entrega de multas podría ser contraproducente para el sistema de transporte público de Metro ya que a principios de año, la entidad informó que en 2017 se reportaron 397.5 millones de viajes, un descenso del 15% en comparación con los cinco años previos.

Solo en el sistema de autobuses se vio una baja de 21% al igual que en la Línea Azul y Verde de Metro, que reportaron un declive de 26% en viajes.

La disminución también se atribuye a los sistemas privados de viajes como Uber y Lyft así como la aprobación de la ley AB60 en 2016, la cual permitió que más de 850,000 inmigrantes indocumentados de California obtengan una licencia de conducir.

Un estudio del Instituto de Estudios de Transporte de UCLA reveló que en California se dio un declive de 62.2 millones de pasajeros desde 2012 a 2016.

La representante de Investing in Place dijo que su organización trabaja para fomentar que el transporte público sea más eficiente, sobre todo el de los autobuses.

“Menos personas viajan en autobús y vemos que es porque éste va a unas 10 millas por hora, los pasajeros deben esperar de 20 a 30 minutos y muchas veces sin sombra en en paradero”, señaló Meaney.