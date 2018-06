El Pixel 2 XL es uno de los mejores teléfonos de la actualidad, pero no es perfecto

El Pixel 2 XL tiene excelente desempeño y cámara, además de ofrecer espacio de almacenamiento de fotos ilimitado en la nube

El Pixel 2 XL es uno de los mejores celulares de Google y tiene lo suficiente para competir con los mejores. Su excelente desempeño, cámara, almacenamiento ilimitado de fotos y videos en calidad original (hasta 2020), doble bocina frontal, ser el primero (junto con el Pixel 2) en integrar Google Lens y la promesa de ser uno de los primeros en recibir las próximas actualizaciones de Android, además de nuevas funciones, son las características que lo hacen un buen celular. Su diseño es más bonito que el Pixel 2 y es liviano.

El Google Pixel 2 XL ofrece, en general, una excelente experiencia y es uno de los mejores celulares que puedes comprar, pero no es perfecto, ni tampoco es el celular más completo del mercado.Por ejemplo, no se puede cargar inalámbricamente, no tiene una ranura para tarjeta microSD, no cuenta con conector de audífonos de 3.5mm, no es tan resistente al agua como los celulares de Samsung o LG, la duración de la batería no es la mejor, la cámara no ofrece zoom óptico 2X, no es muy económico y la pantalla no tiene colores muy brillantes, además de que algunas veces los colores blancos se ven amarillentos. Asimismo, algunas unidades del Pixel 2 XL presentaron problemas de “quemado” de imagen.

El Pixel 2 XL, sin embargo, es el mejor celular de Google y uno de los mejores del mercado. Su desempeño y cámara pueden convencer a cualquiera para comprarlo, aunque haya celulares más completos, como el Galaxy Note 8.

Por Juan Garzón, CNET en Español