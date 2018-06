Alan Tacher, Danilo Carrera y Karina Banda dispuestos a ‘robarse’ el Mundial

"Para qué vamos a Rusia, si Rusia te lo vamos a traer aquí"

Por primera vez Univision no tiene los derechos de la transmisión del Mundial. Lejos de desanimarlos, decidieron hacer uso de la creatividad, su fuerte equipo de deportes, sus talentos y salir a dar batalla al ‘campo de juego mediático’.

Entre sus opciones, reforzaron el ya clásico de las Copas ‘República Mundialista’, conducido nuevamente por Alan Tacher y con las incorporaciones de Karina Banda y Danilo Carrera. El programa que comienza a las 10/9 PM Centro y termina a la medianoche, cuenta no solamente con un resumen de lo que pasó en la jornada mundialista, sino que también cenan, tiene entretenimiento, dibujos animados y hasta un reality protagonizado por Julián Gil.

En exclusiva hablamos con los tres presentadores que nos dieron detalles de cómo están listo para darle batalla a Telemundo, quien ahora tienen la transmisión oficial del Mundial en Rusia.

“Es una cena, una convivencia con experto, tenemos cosas muy divertidas, no solo hablamos de fútbol… Cerramos el día tanto en Unimás como en Univision, y es un momento para relajarse y tener el análisis de todo”, explica Tacher que en esta oportunidad cubrirá el evento deportivo más importante desde Miami.

Para Karina la experiencia es todo un debut de principio a fin, y así se lo quiere disfrutar aunque ya no le sirva la visa para viajar a Rusia, como pensó que sucedería en un primer momento:

“Es una aventura porque es muy primer Mundial trabajando en deportes y en Univision… Danilo dice que está acostumbrado a trabajar 34 días seguidos, esta es mi primera vez que voy a trabajar sin parar y haciendo varios shows, porque seguimos en ‘El Gordo y la Flaca’, ‘República Deportiva'”.

Aunque el horario es fuera de la protección al menor, la apuesta de Univision vuelve a ser el unir a la familia frente al televisor o los aparatos inteligentes. Es decir, que a lo que apuntan es captar a todos de 10/9 Pm Centro a 11 Pm/ 12 Am Centro. Fútbol y técnica, pero también música, cocina (darán hasta la receta de lo que coman), ficción con la búsqueda de amor de Julián Gil y también la del romance de Danilo con Alejandra, la sobrina rusa de Alan, y hasta la caricatura del ‘Profe’, para los niños.

“Tenemos al mejor equipo de deportes, la gente de Univision Deportes viene trabajando desde el mundial anterior, tienen experiencia, saben de fútbol, el equipo está armado, y lo que hacemos nosotros, como entretenimiento, es sumarnos a los mejores de Estados Unidos para hacer el Mundial”, dice firme y convencido Danilo.

Para Alan, quien sí disfrutó de la ventaja de tener la transmisión de los partidos en otra época, se siente seguro con la nueva dinámica a la que están apostando.

“Hace 4 años tuve este mismo programa, ‘República Mundialista’, desde Brasil, y teníamos la transmisión, quizás era un poco ‘más sencillo’ porque tienes las imágenes del Mundial que ahorita muchas de estas cosas no se pueden utilizar… Pero para esto existe la creatividad y existen muchas formas de promover el partido, la jugada o el gol que se vivió durante el día de diferentes maneras. Quizás van a ver la narración de un gol de una manera totalmente diferente que si tuviéramos las imágenes, pero no se la van a perder”, dice Alan convencido.

“La cobertura que preparamos es consciente de eso, no hay imágenes, hay que aventar la casa por la ventana y darle todo. Vamos a tener el primer programa de televisión sin cortes comerciales: ‘El minuto 45’. Al medio tiempo en Univision vamos a tener el show que dura 15 minutos, hecho con expertos, analistas, hablando lo que acaba de pasar en el primer tiempo del partido y lo que puede pasar en el segundo… Eso está muy cool, porque mientras algunos están viendo comerciales, nosotros informamos. Otro de los programas se llaman ‘Los Maestros’ que es de ex directores técnicos que van a tener una mesa de debate. Todos estamos tranquilos y somos como guerreros. Todos mis compañeros de Univision Deportes están en Rusia, no lo tenemos pero le vamos a llevar a la gente el Mundial, y nosotros vivirlo como debe ser”, agrega karina Banda.

Como bien explica Alan, este año no solo no tienen la transmisión, sino que en su caso, también se bajó del avión… Aunque en un momento se pensó hacer este show desde Rusia, finalmente se quedaron en Miami.

“La gente no tiene idea de cómo es trabajar en un Mundial, tienes los boletos para entrar al partido, acceso a zona VIP, acceso a entrar a los camerinos antes del partido a ver a los jugadores… Pero no tienes tiempo de hacer nada porque estás trabajando todo el tiempo”, confiesa Danilo Carrera.

Sin embargo, hay una parte del corazoncito de Alan que quisiera estar en Rusia y nos lo confiesa así:

“No te da tiempo a hacer absolutamente nada, hace 4 años solo pude ver uno o dos juegos que eran ahí en Río de Janeiro porque no había manera de viajar… Pero sí a mí me gusta la adrenalina de estar, de conocer… Cuando salió este programa yo decidí quedarme aquí y hacerlo más controlado… Para qué vamos a Rusia, si Rusia te lo vamos a traer aquí”.

Loading the player...