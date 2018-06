Esquina migratoria: mintió sobre su casamiento con una ciudadana y le quitaron la green card

Mi hermano se casó en un matrimonio de conveniencia con una ciudadana en 1987. Consiguió su Green Card, pero años después ella lo denunció y él perdió la residencia. Desde entonces ha trabajado en Estados Unidos con un permiso que se le va a vencer ya pronto. El tiene miles de dólares en una pensión con su sindicato, que teme perder. ¿Hay manera de que él reabra su caso o recuperar la Green Card?

Lamentablemente no. Al haber cometido un fraude migratorio no tiene posibilidades de reabrir el caso y no podrá recuperar su Green Card, ya que este se considera como un delito mayor.

Sobre el tema de las aportaciones hechas al sindicato, debe hablar y arreglarlo con los representantes sindicales, aunque probablemente no le den el beneficio si no puede probar una identidad verdadera y un estatus legal para permanecer en el país. Sin embargo, debe revisar las reglas del plan de jubilación de la unión a la que pertenece.

Lo que es sí seguro es que no podrá recibir una pensión del Seguro Social si no obtiene un estatus legal en el país, ya que esta se limita a residenter permanentes y ciudadanos estadounidenses.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio