¿Qué buscan los usuarios en redes sociales? Estadísticas que ayudan a crear una mejor estrategia

Utiliza dichas herramientas a tu favor para hacer crecer tu negocio

Las redes sociales no deben faltar jamás en una estrategia de mercadotecnia digital en la actualidad. Aun cuando el negocio es offline, estas plataformas son ideales para empezar a conquistar más público. ¿Quién no está en estos canales? Una buena parte de su público objetivo está ahí; leyendo, comentando, buscando información y en general interactuando con sus marcas.

¿Tiene un negocio y quiere darle potencia con las plataformas sociales? Conozca qué buscan los usuarios en estos canales y algunas de las estadísticas que le ayudarán a crear un plan de social media realmente fantástico.

¡Empecemos!

Estadísticas sobre el uso de redes sociales que ayudan a comprender el mercado

Hay 8 mil millones de habitantes en la tierra, de los cuales, 4 mil millones ya están conectados a Internet, eso es mucho y es sorprendente.

Ahora de los 4 mil millones de usuarios en Internet, 3 mil millones están usando las redes sociales.

Solo de entrada usted debe saber que si no está creando un plan de social media para su empresa o negocio, el crecimiento de su proyecto será paulatino.

Las redes sociales no son la única forma de alcanzar el éxito, pero vaya que puede ser de mucha ayuda en estos tiempos, en el que consumidor suele dejarse influir por la información que consigue en Internet. Y para muestra un botón.

¿Qué buscan los usuarios en redes sociales?

Es un hecho que el comportamiento de los consumidores ha cambiado, y quizás usted puede ser una prueba de ello. Cuando quiere conseguir información sobre un producto o servicio que es lo primero que hace:

Llama a un amigo. Consulta por Internet (incluyendo las redes sociales) Va hasta la empresa para preguntar personalmente. Contacta con la empresa vía telefónica.

Podemos asegurar que realiza la segunda opción: consulta por internet. Y no es usted nada más, son muchos los que actualmente recurren a Internet para aclarar dudas sobre productos, empresas, servicio, etc.

De acuerdo a un estudio realizado por Sprout Social, una herramienta para la administración de redes sociales, el 73.4% de los usuarios de redes sociales, siguen a una marca para saber sobre sus productos o servicios, mientras que un 58.8% se interesa por las ofertas o promociones.

La señal que nos da este interesante dato es que los usuarios quieren saber de usted y de lo que vende, también quieren aprovechar las ofertas o promociones que lanza mediante estos canales.

De modo que si está empezando a dar pasos en el ámbito digital, piense en cómo crear buenas promociones para empezar a captar tráfico y conseguir conversiones.

No convierta sus perfiles sociales en un canal solo para publicidad

Pero no abuse con la publicidad invasiva ni utilice sus perfiles sociales para hablar solo de negocio. Las redes con un medio de interacción social, los usuarios están ahí porque quieren interactuar con el resto del mundo, compartir contenido, entretenerse o extraer información valiosa y de utilidad.

De hecho, el mismo estudio de Sprout Social afirma que el 60% de sus encuestados reflejo sentirse molestos por el excesivo abuso de las marcas en autopromocionarse.

Además, generar mucha promoción puede desencadenar muchas preguntas de posibles clientes y si no se contesta, o al menos no al momento, muchos podrán entender que a la marca no le preocupa responder.

Y el 24% de los encuestados por Sprout Social afirmó que les hacía sentir molestia el hecho de que las marcas no respondan a sus preguntas en redes sociales.

Las redes sociales son una gran herramienta para humanizar las marca, pero si no se sabe cómo usarlas pueden convertirse en un arma de doble filo.

Si crea perfiles en los medios sociales, debe tener claro una cosa: aquí la interacción nuca muere, debe estar conectado 24/7 para generar buenas impresiones en sus potenciales clientes y así disminuir el riesgo de que se molesten y se vayan.

El crear una pésima experiencia de usuario no solo hará que pierda un seguidor, también hará que pierda una lista de potenciales clientes. Hay que recordar que en el ámbito digital usted está en el ojo del huracán, su comportamiento está siendo visto por muchos usuarios.

Razones para que sus seguidores dejen de seguirlo

Como resultado de hacer todo para que la comunidad online lo rechace, llega el momento en el que el seguidor se cansa y se va, es decir, lo deja de seguir.

Eso puede significar una cachetada para cualquier marca, que en vez de conseguir más seguidores cada día, la lista se reduzca.

Si es su caso, debe verificar que el contenido que ofrece sea bueno, porque la encuesta de Sprout Social, deja claro que una de las razones por las que la comunidad dejan de seguir a sus marcas es porque no está dando contenido de utlidad, para ser más exactos un 41%.

Todo en exceso es malo, eso ya debe sabe, y es un principio que se aplica, incluso en las redes sociales. Resulta que otras de las razones por las que la comunidad deja de seguir a sus marcas es porque comparte mucho contenido. Tanto contenido puede hacer que su comunidad lo considere spam.

En conclusión

No hay fórmula exacta que le indique el camino para ser oportuno y exitoso en las redes sociales. Sin embargo, debe tener algunas cosas claras antes de arrancar en este competitivo mundo:

No copie a la competencia, el ámbito online es impreciso. Lo que le funciona a su competencia puede significar el fracaso para usted. Hay que generar esfuerzos por crear contenido de utilidad. No solo le permitirá dar buena impresión a sus seguidores, es el gancho para empujarlo más abajo en su embudo de ventas. Estudie el mecanismo para generar una experiencia increíble a su comunidad. Y créame, no se trata de cosas exigentes, con el simple hecho de contestar amablemente, usted está generando puntos positivos a su reputación. No se centre solo en crear contenido por doquier, aplique la escucha activa y dedique tiempo en saber de qué están hablando sus seguidores.

Y como bien se mencionó más arriba, las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, tenga cuidado en manejar su reputación.