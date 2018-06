“Amándote”: escucha la canción de Chiquis Rivera y La Original Banda el Limón (y lee su letra)

La hija de Jenni Rivera y Lorenzo Méndez parece que se declaran su amor en esta nueva canción

La canción “Amándote“ como bien lo dice el título es una declaración amorosa en toda regla. El tema es de La Original Banda El Limón, que en la voz de Lorenzo Méndez se engalana junto a Chiquis Rivera, el tema se popularizó hace una semana -el 7 de junio- cuando la Chiquis compartió una fotografía junto al intérprete en donde retomaban parte de la letra de la canción al escribir: “Porque #Amándote se acabo el dolor, le faltabas tú…“.

El vídeo con la letra de la canción se publicó en YouTube la misma semana y hasta la fecha ya cuenta con más de 525,824 reproducciones. El público está esperando el vídeo oficial para saber sí será la Chiquis y Lorenzo los que protagonizaran el idilio que cantante en “Amándote”.

Lee aquí la letra de la canción:

Lorenzo: Caminé y sufrí mil decepciones. Aprendí tantas lecciones y lloré. Tropecé. Y después de tantas penas han llegado cosas buenas. Te encontré. Me enamoré.

Chiquis: Yo también, me curaste con tus besos, y ahora tan solo me sueño junto a ti. Descubrí, que después de una gran pena llegarían cosas buenas, si estás aquí junto a mí.

Juntos: Por que amándote se acabó el dolor, le faltabas tú a mi corazón; por hablarme así, con tu dulce voz. Ya me convencí, de ti no me voy. Por que amándote qué puede faltar, si me das amor en cada despertar. Sé que no será una historia más, porque yo te doy, porque tú me das la felicidad.

Sin música:

Lonrezo: Gracias por despertar esta felicidad en mí, porque amándote, hija, me siento invencible.

Chiquis: Gracias a ti, gracias amor por hacerme sonreír y hacerme la mujer más feliz del mundo.

El coro:

Juntos: Por que amándote se acabó el dolor, le faltabas tú a mi corazón; por hablarme así, con tu dulce voz. Ya me convencí, de ti no me voy. Por que amándote qué puede faltar, si me das amor en cada despertar. Sé que no será una historia más, porque yo te doy, porque tú me das la felicidad.