Foto: Así se veía Nicky Jam de niño

Quiero felicitar a mi papá para mi el mejor padre del mundo gracias por hacer todo lo posible para que no nos faltara nada te amo y mucho mucho mucho y ya pueden ver en esta foto que lo de calvo se lo heredé a mi papito bello 😊

