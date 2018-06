Habilidades de liderazgo: 10 técnicas de enfoque para poder hablar en público

¿Demuestras las habilidades de un líder cuando hablas? ¡Para comandar un salón debes mantenerte concentrada y en total control!

Cuando se trata de guiar a otros, la excelencia en hablar en público es una habilidad necesaria, de eso no hay duda alguna. Sin embargo, hoy en día, lo que haces puede ser escuchado por millones en todo el mundo.

Por lo tanto, tu capacidad para estar total y extraordinariamente presente en tus discursos y presentaciones es esencial.

Cuanto más alto sea tu perfil e influencia, más distracciones te impedirán convertirte en la oradora que quieres ser. Por lo tanto, mantener tu alineación es una tarea imprescindible.

Dirigir a otros de manera efectiva es una habilidad de desempeño, y en ninguna parte es esto más cierto que hablar en público. ¿Puedes alcanzar la presencia en el escenario cuando juegas el papel protagónico?

A continuación te dejo algunos consejos para ayudarte a estar completamente presente para el público. Van desde la comunicación no verbal hasta la narración de historias y la respiración para hablar.

Cada consejo es simple, y juntos, son una receta para la excelencia y el éxito en la presentación y la máxima influencia.

Pon los pies en la tierra

La conexión a tierra es una herramienta para sentirse estable y lucir firme. Con los pies a la altura de los hombros, afiánzate del piso con los dedos de los pies (sin quitarte los zapatos, claro).

Imagina que tienes raíces que se adentran en el suelo. La tierra te da energía y poder, dos atributos esenciales para hablar bien.

Ponte de pie o siéntate con buena postura

Es importante cómo te ves y en cómo te diriges y expresas. La postura hace una diferencia en términos de tu credibilidad y autoridad.

Demuestra orgullo en la imagen que tienes de tí misma, pues esto te hará sentir como la persona que quieres retratar.

Respira diafragmáticamente

Esto significa lenta, profunda y tranquilamente. Respira con el vientre al hacer respiraciones más llenas para que soporte el sonido de tu voz hasta el final de la frase (donde residen las palabras más importantes). Respirar con tu diafragma te enfoca de forma natural.

Observa a tu audiencia

Tu audiencia es un grupo en el que necesitas sumergirte. Lo que sea que estés diciendo, observa cómo reaccionan los oyentes. Luego responde en turno. Hacerlo es parte de lo que te convierte en una oradora con verdadera presencia sobre un escenario.

Ve más despacio

El habla de alto perfil puede hacer que hables demasiado rápido debido a la adrenalina, “la hormona de lucha o huir”. Tómate tu tiempo para apreciar esta oportunidad de hablar, que solo está aquí ahora y en un momento desaparecerá para siempre.

Al igual que un actor, debes permitir el tiempo suficiente para que se produzcan respuestas emocionales, la tuya y la del público.

Sé más sensual

Toma todo lo que está sucediendo a través de todos tus sentidos. Escucha con tus ojos, siente las reacciones de la audiencia como si fuera táctil, prueba las ideas en tu boca. Responde con todo tu ser y estarás en el momento como nunca antes.

Apunta tu energía hacia afuera

Tu audiencia importa, tú no. Piérdete en tu mensaje y en la manera en que se está recibiendo. Dado que como líder probablemente no estés acostumbrado a escuchar esto, voy a repetirlo: ¡tú no importas! Envía lo mejor de ti a las personas que importan.

Haz contacto visual mientras cuentas la historia

La historia es la razón por la que el público está aquí: la manera en la que el contenido afecta a las personas. De lo que sea que estés hablando, es una historia, una narración. En ese sentido, siempre estás involucrado en la narración de historias. Crea impacto.

Confía en el silencio

El silencio es una de las herramientas más poderosas en tu caja de herramientas para hablar en público. Te ayuda a controlar tu presentación, pues de esta manera le das al público el tiempo necesario para comprender lo que estás diciendo.

También le dices al público “tengo confianza”.

Muévete

Moverte en el escenario te ayudará a pensar y a mantenerte en el momento. Los gestos fuertes y simples amplifican el significado. El cuerpo es una herramienta esencial de la comunicación humana, que es lo que significa “lenguaje corporal”.

Moverse da expresión física a las cosas importantes que estás diciendo. Si no lo haces, extrañaremos al ser humano detrás de las ideas.

¿Estás preparada para ser la mejor oradora? ¡Yo creo que sí!