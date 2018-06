Así puedes evitar aparecer “en línea” en WhatsApp

De esta manera podrás estar chateando sin que nadie lo note. Esta funcionalidad solo está disponible para los sistemas Android

Uno de los “problemas” (seguramente de los más fastidiosos) y más frecuentes que se viven en el mundo de WhatsApp es el de mostrar si nos encontramos en línea, pero ahora gracias a estos trucos que te presentamos esto puede cambiar.

Y es que aunque la configuración de privacidad de esta app ha venido mejorando con el paso de los años, como el de poder quitar la confirmación de lectura o la última vez que se usó la aplicación, todavía existen sin duda alguna cosas por mejorar.

Para obtener una privacidad al máximo, existen dos caminos principales y reales; uno es posible sin la necesidad de utilizar apps de terceros y la otra es precisamente con el apoyo de una aplicación.

La primera opción es bajo el método manual. Deberás dirigirte a los “Ajustes de red inalámbrica y redes”, poner tu teléfono celular en modo avión cuando actives WhatsApp; posteriormente podrás leer y responder todos los mensajes que serán enviados y finalmente activa tus datos nuevamente.

La segunda es mediante el uso de una app denominada Lectura Privada para WhatsApp. La podrás encontrar únicamente en Play Store, ya que lamentablemente no existe una versión para iPhone. La aplicación te permitirá no sólo entrar a WhatsApp sin aparecer en línea, sino que además no modificará la última hora de conexión.

En otras palabras, mediante esta aplicación despistarás por completo al enemigo al no desactivar esta función, pero sí podrás manipularla. El único defecto que puedes encontrar en esta app en caso de que la obtengas de manera gratuita, es que recibirás publicidad de manera constante y sin poder evitarlo.