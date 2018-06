Chiquis Rivera impacta desnuda: “Sí tengo celulitis, tengo estrías”

Nunca había mostrado tanta piel

“Hubo un tiempo en mi vida en el que yo no me gustaba, no me sentía bonita… ese tiempo ya pasó”, asegura Chiquis Rivera en un video publicado este miércoles en el que aparece desnuda.

“Soy esta mujer y me gusto”, confesó en un clip de Univision titulado “Yo Soy Janney”.

“Por fin siento que yo soy la que manda en mi vida, me siento realizada, me siento segura, soy Janney, es la persona que soy”.

Janney Marín Rivera, nombre legal de la hija de la “Diva de la Banda”, Jenni Rivera, se ha convertido en una de las principales figuras del espectáculo en la comunidad latina. Ya sea por sus polémicas, su faceta musical o su compromiso con el empoderamiento de la mujer.

Por lo que se puede ver en el video, la producción de la televisora prepara un trabajo para conocer desde la piel a Chiquis e inspirar a otras mujeres, sin importar su figura.

“No quiero fingir ser perfecta, sí tengo celulitis, tengo estrías, si les molesta, pues ni modo. Esto es para mí, para inspirar a otras mujeres, es para nosotras”, agrega la mujer de 32 años, que siempre ha tratado de alejarse de los rígidos estereotipos de belleza.

“Esta es la que soy”, termina diciendo en inglés.

Univision.com estrenará el próximo 25 de junio, “Yo Soy Janney”. “Univision.com te mostrará a la Chiquis que no conoces, una mujer dueña de su propia historia y su cuerpo. Ella se llama Janney y esto que vas a ver es solo el comienzo”, asegura la cadena.

No es la primera vez que Chiquis desnuda su intimidad. En el reality show “The Riveras” que transmite Universo, podemos conocerla de pies a cabeza.

Habrá que estar pendientes.