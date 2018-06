Estas son las atletas rusas más hermosas que debes conocer

#Repost @rusaf_official with @get_repost ・・・ 🏆Тренируйся как чемпион🏆 ВФЛА продолжает серию видеороликов о тренировочных неделях наших знаменитых спортсменов! 🔥🔥🔥 Сегодня своим тренировочным планом делится прыгунья в длину Дарья Клишина @dariaklishina – вице-чемпионка мира (2017), двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), чемпионка мира среди спортсменов до 18 лет (2007), чемпионка Европы среди юниоров (2009), чемпионка Европы среди молодёжи (2011) PB 7.05 m PB (i) 7.01 m #тренируйсякакчемпион #станьлучше @daria_on_the_track

