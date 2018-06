Fotos: El verdadero enemigo de la duquesa de Sussex en la casa real británica

Poco a poco ha ido mutando el estilo de Meghan Markle

Meghan Markle a quien ahora se le conoce como duquesa de Sussex es en la actualidad la mujer más famosa de la casa real inglesa. La esposa del príncipe Harry cautiva con la frescura de su estilo, y además se ha convertido en tendencia en el mundo de la moda. Casi sería válido decir que es una “influencer”. Pero lo anterior que para muchos es algo muy positivo, para otros podría ser el peor enemigo de la duquesa, ya que la casa real exige un estricto protocolo.

Al parecer, y según medios internacionales, la familia real ha obligado a la duquesa a cambiar su look. El estilo previo de Meghan Markle le permitía dejar a la vista cierta cantidad de piel. Pero ahora esto ya no es posible, y el estilo de la esposa del príncipe Harry luce más sobrio. Aunque cabe resaltar que pese a los cambios Meghan no ha perdido la sonrisa. Eso sí, parece que los días de las mini faldas se terminaron para la chica de Los Ángeles.

Al parecer la prenda que utilizó para la celebración de su boda, también fue muy reveladora, poco recatada. Totalmente fashionista, pero poco adecuada. El nuevo estilo de la duquesa va más acorde con los propósitos reales del protocolo.