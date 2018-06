La Gear Fit 2 de Samsung es una pulsera de actividad cómoda, con GPS y resistente al agua

La pantalla ahora es más ancha y permitir ver mejor las notificaciones y métricas de ejercicio

La Samsung Gear Fit 2 es una pulsera o monitor de actividad física de Samsung que integra GPS, 15 modos (de los cuales cinco se pueden activar automáticamente), es resistente al agua y tiene una pantalla AMOLED que reproduce gran detalle y colores muy vibrantes.

El diseño es atractivo y cómodo que monitoriza todo el día; asimismo, la pantalla hace más fácil ver las notificaciones y tu actividad física en comparación con su predecesora. Tiene monitor de ritmo cardíaco, almacenamiento interno para colocar música y detección automática de ejercicio.

Lo malo, sin embargo, es la duración de la batería, además de que no es totalmente resistente al agua y necesita de su propio adaptador para cargarla. El barómetro no es siempre preciso y S Health no es lo más amigable del mundo. Aunque es compatible con más celulares Android, no es compatible con iOS.

El concepto de diseño de pantalla curva y ergonómico de la primera generación se mantiene en la Gear Fit 2, pero la pantalla ahora es más ancha y permitir ver mejor las notificaciones y métricas de actividad, para hacerlo parecer más que un simple monitor de actividad física y más un reloj inteligente. La pulsera tiene un ancho de 24.5mm y un alto de 51.2mm, mientras que la primera generación tenía un ancho de 23.4mm y un alto de 57.4mm. La diferencia es considerable porque la pantalla ya no se ve como una simple tira a lo alto de la pulsera, sino que tiene una apariencia más de reloj y es menos incómodo que esa clase de dispositivo.

La Gear Fit 2 es una buena pulsera que se diferencia principalmente por su hermosa pantalla y tiene un precio razonable, pero no es necesariamente la mejor.

Por Juan Garzón, CNET en Español