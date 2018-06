Veteranos ayudan a embellecer y revitalizar la ciudad

Cientos de voluntarios de todo el país llegan a inspirar y colaborar con las comunidades más necesitadas

Esta semana, los residentes de Watts recibirán a decenas de veteranos, activistas, funcionarios, deportistas y voluntarios quienes, junto a los residentes ayudarán a revitalizar y embellecer sus calles y escuelas. Josue Guerrero es uno de los veteranos de guerra que participará en el proyecto.

Guerrero es un veterano de la marina, y uno de los líderes de The Mission Continues (La Misión Continúa), el grupo que organiza la actividad de esta semana. “The Mission Continues” es una organización sin fines de lucro que empodera a veteranos que están ajustándose y reintegrándose a la vida civil, dándoles un propósito a través del impacto del servicio social, en las comunidades necesitadas de todo el país.

Esta semana, entre el 23 y el 27 de junio, los veteranos de la organización se enfocarán en las calles y escuelas de Watts.

“La organización nos da la oportunidad de ayudar a otros y esto, a su vez, nos ayuda a nosotros mismos, especialmente después de haber visto tanto dolor y tantas cosas feas [en la guerra] ”, explicó Guerrero.

Ayudar a otros, para ayudarse a sí mismo

El inmigrante mexicano llegó de Morelia, Michoacán, a Los Ángeles, en los años 80, y se instaló con su familia en Pacoima.

“En el 2000, no calificaba para ayuda financiera, o para obtener una ciudadanía, pero vi una opción al entrar al militar. Siempre hay opciones, cuando uno las busca”, comentó el veterano.

Durante su servicio en Irak, Guerrero fue uno de los primeros en entrar a Bagdad y uno de los primeros en entrar al Palacio de Sadam Hussein.

Al regresar de Iraq, la reinserción a la vida civil no fue fácil.

“Sufría de PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) y tenía una gran depresión. Había perdido toda conexión humana, comencé a tomar mucho y a alejarme de la sociedad”, recordó. El estrés, la depresión y la dificultad para reintegrarse a la sociedad civil son comunes entre muchos veteranos que regresan a su comunidad.

“Cuando entras al militar, te asignan un grupo, o “platoon” que se convierte en tu familia. Pero al salir del servicio perdemos nuestra ‘tribu’, como comúnmente decimos. Estar solo no es bueno para nadie”, reflexionó.

En el hospital de veteranos de West Los Ángeles, Guerrero conoció a un grupo de veteranos que le hablaron de la organización. Desde entonces, Josue, junto a centenares de veteranos de todo el país, ayudan gratuitamente a miembros de comunidades de menores recursos.

“Invitamos esta semana a la comunidad para que se inspire y colabore con nosotros”.

No aceptar los ‘No’

En las últimas semanas, Guerrero se dedicó a ir puerta por puerta, repartiendo folletos e invitando a los residentes a participar en las actividades de esta semana, pero la respuesta no siempre fue positiva.

“Mucha gente pierde la fe, no creen que pueden superarse. Incluso los niños, que crecen en un ambiente de negatividad, pueden perder sus esperanzas”.

“Muchas veces nos critican, ‘que eres mexicano, que eres inmigrante, que estás muy chaparro…’ Pero no podemos resignarnos y renunciar a lo que queremos. Lo importante es esforzarse cada día y no aceptar los ´No’.

“Creo que el mismo coraje que me daba cada vez que me rechazaban y me decían que no, fue el que me motivó a superarme. ‘¿Creen que no puedo? Voy a demostrarles que Sí se puede”, agregó.

En Detalle

La Operación Watts Vale la Pena (Operation Watts Is Worth It) tendrá lugar esta semana y todos están invitados a poner su granito de arena.

Qué: Tercer evento anual “Operation Watts Is Worth It”. Veteranos, activistas, funcionarios y voluntarios realizarán cinco proyectos separados de embellecimiento y revitalización de espacios verdes, escuelas y campos de deportes

Cuándo:

Sábado 23 de junio , 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Limpieza de las calles, embellecimiento de murales y jardines alrededor de la calle 103, Watts.

, 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Limpieza de las calles, embellecimiento de murales y jardines alrededor de la calle 103, Watts. Domingo 24 de junio , 9:00 a.m. a 4:00 p.m. En conjunto con Wald Disney Company, los voluntarios participarán en la revitalización de las viviendas de Nickerson Gardens, incluyendo nuevo césped en campos de deporte y mejoramiento de espacios de recreación para la comunidad.

, 9:00 a.m. a 4:00 p.m. En conjunto con Wald Disney Company, los voluntarios participarán en la revitalización de las viviendas de incluyendo nuevo césped en campos de deporte y mejoramiento de espacios de recreación para la comunidad. Lunes 25 de junio , 9:00 a.m. a 2:00 p.m. El ex LA Dodgers Steve Yeager, junto a veteranos y voluntarios ayudarán a modernizar el gimnasio de la escuela David Starr Jordan High School, y harán los preparativos para convertir el campo de beisbol en un campo para deportes múltiples.

, 9:00 a.m. a 2:00 p.m. El ex junto a veteranos y voluntarios ayudarán a modernizar el gimnasio de la escuela y harán los preparativos para convertir el campo de beisbol en un campo para deportes múltiples. Martes 26 de junio, 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Veteranos, voluntarios y representantes de CarMax remodelarán el Centro de Padres, las áreas de juego y crearán un salón de clases al aire libre en la escuela 99th Street Elementary School.

9:00 a.m. a 4:00 p.m. Veteranos, voluntarios y representantes de CarMax remodelarán el Centro de Padres, las áreas de juego y crearán un salón de clases al aire libre en la escuela Miércoles 27 de junio, 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Jugadores y personal de LA Galaxy, junto a veteranos y otros voluntarios crearán murales motivacionales con el trabajo de los alumnos, en la escuela Florence Griffith Joyner Elementary School. También convertirán un viejo atrio en una nueva zona de aprendizaje, y desarrollarán nuevos espacios de juego y un escenario al aire libre.

Para más información, visita The Mission Continues: https://missioncontinues.org