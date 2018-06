Video: Niurka Marcos se destapa y muestra los senos durante entrevista en Televisa

Unos la aman, otros la odian, pero todos quieren saber qué hará después… @realniurka con @montserrat33 & @yolandaamor, hoy a las 9:30 pm en @ucanal 🎶🎵 #SoyU #NiurkaEnMontseYJoe

A post shared by Montse & Joe (@montseyjoetv) on Jun 18, 2018 at 5:13pm PDT