Videos: Cantante de trap Kevin Fret alega que fue agredido por ser gay

Aunque no se sabe el lugar donde ocurrió el incidente, parte de la seguridad tuvo que intervenir en la trifulca

El cantante de trap abiertamente gay Kevin Fret alegó que fue víctima de un ataque violento por parte de otro hombre por su orientación sexual.

Fue en su cuenta de Instagram que el autodenominado “pato” compartió ayer varios vídeos, entre ellos el momento en el que el sujeto se dirige directamente hacia él y le propina una cachetada.

De inmediato comienzan a discutir, mientras el hombre sigue intentando agredirlo.

Luego, Fret relató en otro post que la agresión se debió a que se había bajado el pantalón para tomar sol en su trasero, y, obviamente, al agresor le ofendió y fue a reclamarle su conducta y a ordenarle que se subiera la prenda.

Aunque no se sabe el lugar donde ocurrió el incidente, parte de la seguridad tuvo que intervenir en la trifulca, donde Fret le lanzó una mesa a su agresor.

“Cuando piensan que el pato es inofensivo, sólo por coger sol en las hechas ?? y es normal? Ok”, dijo el trapero en su post.

“Se ve al principio como que le doy con la toalla pero fue que le “sumbé” con el cell… y los que saben inglés hablo como le parto la nariz etc!!!! Pero él no era guapo????????? Me quito el maquillaje y los sorprendí….”, añadió en otro mensaje.

El diario Primera Hora intentó obtener una reacción por parte del intérprete, pero no fue posible.

ADVERTENCIA con el lenguaje de los VIDEOS: