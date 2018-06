Agenda de LA: los eventos que no te puedes perder

Mucha música mexicana, shows de flamenco, cine al aire libre y el festival de la concha son algunas de las ofertas

Jueves 21

Nueva atracción en Universal Studios

El parque temático Universal Studios (100 Universal City Plaza, Los Angeles) inauguró la más nueva de sus atracciones, el DreamWorks Theatre, que presenta Kung Fu Panda: The Emperor’s Quest, un juego que cuenta con la más nueva tecnología en la que se envuelve a los asistentes en una experiencia inmersiva de 180 grados. Cuenta con siete proyectores y sonido estereofónico, y narra el trama en el que en la mañana del Gran banquete de héroes del Emperador, Po se embarca en una peligrosa misión que consiste en llevar al palacio un raro y preciado líquido de ilimitado poder, por lo que recluta a los visitantes a que lo acompañen a una aventura llena de ríos rápidos, piratas y la magia del Kung Fu. Entrada al parque $109 a $129 por un día. Informes (800) 864-8377 y universalstudioshollywood.com.

Arribo del buque Hidalgo

El buque Hidalgo PO-166, de la armada de México, arribará al Muelle 46 del puerto de Los Angeles (3011 Miner St., San Pedro). Antes de zarpar para San Francisco, permanecerá por unos días en las aguas Angelinas. El sábado partirá a las 10 am para seguir por aguas de Océano Pacífico. Durante su estadía, los cadetes realizarán varias actividades en el puerto, entre ellas visitas a lugares de esparcimiento. El público puede subir al buque hoy jueves y el viernes de 10 am a 1 pm. Entrada gratis.

Cine bajo las estrellas

La serie Skyline Sound and Cinema dará inicio en el techo de la plaza comercial The Bloc (750 S. Flower St., Los Angeles) con la proyección de “The Greatest Showman”. El evento, que incluye otras tres películas que se podrán ver los jueves 12 de julio, 26 de julio y 9 de agosto, se efectúa en un espacio con 800 asientos que ofrece una vista panorámica; también se ofrece un concierto musical al inicio, en este caso del cantautor Cary Brothers. Solo mayores de 21 años. 6:30 pm. $25. Informes theblocla.com.

Sábado 23

Fiesta flamenca

El Luckman Fine Arts Complex (5151 State University Dr., Los Angeles) será la casa de Herencia Flamenca, un show con un elenco que incluye a artistas de primer nivel, entre ellos a la bailarina catalana Yolanda Arroyo y al guitarrista Paco Arroyo. Como invitados estarán el bailaor Ángel Muñoz, de Córdoba, España, y otros reconocidos músicos y cantaores españoles. Sábado 7:30 pm, y domingo 2:30 pm. Boletos de $45 a $65; estudiantes de Cal State Los Angeles $30. Informes (323) 343-6600 y luckmanarts.org.

Fin de semana botánico

Como parte de sus exhibiciones y sus programas públicos, The Huntington Library (1151 Oxford Rd., San Marino) realiza cada fin de semana, y hasta el 26 de agosto, un evento para toda la familia en su Centro Botánico. Mientras dura la muestra “Out of the Woods: Celebrating Trees in Public Gardens”, habrá demostraciones por parte de artistas que utilizan varias técnicas para pintar y dibujar, como la acuarela, la tinta, el grabado y el lápiz. También habrá la oportunidad de crear arte botánico como dibujos y sketches, así como hacer observaciones de la estructura de las plantas con lupa. Sábado y domingos de 12 a 4 pm. Gratis con el pago de entrada a la biblioteca. $13 a $25; menores de 4 años gratis. Informes (626) 405-2100 y huntington.org. Noche de mariachi El Mariachi USA celebra 29 años de existencia, que festejará con su ya tradicional espectáculo en el Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles), con la participación del Trío Los Panchos, el Mariachi Nuevo Tecalitlán, el Mariachi Las Alteñas y el Ballet Mi Tierra, entre otros. Al final habrá un espectáculo de fuegos artificiales. A partir de las 6 pm. $39 a $80. Informes (800) 627-4224 y hollywoodbowl.com.

Convención de conchas

Por segundo año consecutivo, y debido al gran éxito que tuvo la primera edición, se llevará a cabo la Concha Con en la Plaza de la Raza (3540 N. Mission Rd., Los Angeles). En esta ocasión habrá instalaciones, demostraciones de comida, show de moda, una exhibición de arte de lucha libre y una área especial para niños. Habrá más de 60 puestos con venta de comida, refrigerios, artesanías y más. Por supuesto que la concha, el venerado pan dulce mexicano, será la estrella del evento. De la 12 a 6 pm. Boletos $10 a $25; gratis menores de 12 años. Informes eventbrite.com/e/concha-con-tickets.

Domingo 24

Festival musical en Santa Anita Park

La música latina, y en especial la mexicana, sonará en todo el Santa Anita Park (285 Huntington Dr., Arcadia) durante el Latin Music Festival que se realizará en este hipódromo. El plato fuerte estará a cargo de la Banda Machos, que traerá sus ritmos pegajosos al jardín central del parque. Además de ellos actúan La Querendona, Brío Norteño, Froy Espitia y su Contragolpe, Conjunto Indikado, Grupo Fénix y otros. 12 a 5 pm. Boletos en línea $15 y VIP $50; en la puerta $20 y VIP $60. Gratis menores de 12 años. Informes (626) 574-7223 y santaanita.com.

Andell Family Sundays

El Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) celebrará el Andell Family Sundays en la Zev Yaroslavsky Plaza. Los asistentes podrán crear y hablar sobre arte en los talleres y recorridos aptos para toda la familia por las exhibiciones y colecciones permanentes del museo. Conoce a los amigos de David Hockney, quien pintó a muchos de ellos y cuyos retratos se exponen en “David Hockney: 82 Portraits and 1 Still-life”. En este evento, los que participen en los talleres podrán realizar sus propios retratos. 12:30 a 3:30 pm. Entrada gratis. Informes (323) 857-6000 y lacma.org.

Miércoles 27

Arte en el Autry

La serie Autry After Hours: Viva el Arte, que se realiza en el Autry Museum (4700 Western Heritage Way, Los Angeles), presenta en esta ocasión al grupo de bajistas Subsuelo, con material inspirado en “La Raza”, la exhibición que actualmente se muestra en este lugar. En las galerías los poetas Ángel García y Suzanne Lummis leerán algunos de sus trabajos. También estará presente el Barrio Mobile Art Studio de Self Help Graphics and Art. Habrá cocteles, cerveza, vino y tacos a la venta. 6:30 a 9 pm. Entrada $5. Informes (323) 667-2000 y theautry.org.