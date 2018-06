Columna: Andrés Cantor, Manuel Sol y las renovadas expectativas del Tri en Rusia

Los cronistas de Telemundo están contentos luego del récord de audiencia para la cadena en su primer Mundial

Moscú.- El estilo para narrar y específicamente sus gritos inconfundibles de “¡Gooooooooooooaaaal…!” lo convirtieron desde hace décadas en una celebridad dentro del fútbol y los medios de comunicación en Estados Unidos. Me refiero por supuesto a Andrés Cantor, el cronista en jefe de Telemundo, cadena que se encuentra transmitiendo su primera Copa del Mundo.

Resulta que el partido del domingo entre Alemania y México batió prácticamente todos los récords de audiencia para un juego de fútbol por Telemundo con 6.56 millones de televidentes en promedio. Además, es el partido de fase de grupos de un Mundial más visto por televisión hispana en el país en la historia.

Y para celebrarlo, Andrés se puso a cantar reggaetón… ¡en ruso! Si no me creen, busquen su cuenta en Instagram. El joven chofer del vehículo que lo transportaba a él y a Manuel Sol, el analista de las transmisiones, tenía música en español en el auto y ahí empezó todo. Yo me acabo de enterar que el Sr. Cantor es fanático del reggaetón. A mí no me gusta ese estilo musical, pero la verdad él tiene buen ritmo.

Me encontré con Cantor y Sol después del triunfo de Portugal sobre Marruecos en el Estadio Luzhniki, que por cierto, estuvo a reventar y con clara mayoría de simpatizantes marroquíes. No menos sorprendente fue que la presencia de Cristiano Ronaldo realmente no provocó al respetable como normalmente sucede; ni ovaciones especiales ni silbidos.

“Cristiano 4, Messi 0”, me corrigió Cantor cuando hice alusión a que el portugués ha pegado primero que el crack argentino en Rusia 2018. A propósito, me queda claro que a estos dos hombres de fútbol no les gusta la comparación entre “CR7” y “Leo”.

¿Se vale soñar?

Es imposible charlar con Cantor y Sol sin comentar la histórica victoria mexicana del domingo, sobre todo si te encuentras en el mismo estadio de la hazaña.

“La verdad que todos los jugadores mexicanos jugaron por nota, con altísimos puntajes individuales. Nunca lo vi jugar así al Tri”, me dijo Cantor y vaya que él ha visto muy de cerca a la selección mexicana a través del tiempo.

Les pregunté si las expectativas del Tri han cambiado tras ese partido y si es válido que los mexicanos sueñen con algo insospechado. Sol, un exseleccionado tricolor, dijo que no.

“Sucede mucho en México que después de un partido como este ya te crees campeón del mundo y en un Mundial tienes que ir paso a paso”, explicó el comentarista de la imborrable sonrisa.

“El grupo merece soñar con algo grande”, dijo Cantor por su parte. “Creo que el partido con Alemania ha ratificado que el futbolista mexicano es capaz de competir con cualquiera de tú a tú. Y eso que Alemania no tuvo un mal día; México ganó porque jugó mejor que el campeón, entonces se vale soñar a lo grande, ¿por qué no?”.

Dudas sobre el VAR

Aunque el Mundial es aún joven, los dos comunicadores ya han identificado cosas buenas y malas del evento.

Entre las buenas, ellos mencionan la buena organización del torneo por parte de los rusos, y están en lo correcto. Hasta ahora, todo impecable, con un excelente trato de parte de todos los empleados y voluntarios.

De lo que no les gusta de este Mundial sobresale el manejo del VAR o videoarbitraje. En algunos partidos se ha utilizado y en otros ha sido dejado de lado, incluso en acciones que lo ameritaban.

“Termina siendo una cuestión arbitraria y eso está mal, porque si el VAR se inventó para hacer justicia, entonces en jugadas polémicas deberían revisar”, dijo Cantor. “En el gol de Cristiano Ronaldo contra Marruecos hay una falta previa alevosa de Pepe y es lo que reclama el director técnico de Marruecos.

“¿Por qué algunas jugadas sí y otras no? ¿Quién termina por decidir?”, cuestiona Cantor. “Así no se puede, porque termina siendo tan sospechoso como antes cuando un árbitro pasaba por alto un penal”.

Después de haber estado en Moscú por varios intensos y emocionantes días, Cantor y Sol se van de viaje este jueves por siete ciudades rusas durante ocho días. Buena suerte para ellos en sus transmisiones y muchas alegrías para ustedes con los partidos de sus selecciones favoritas.