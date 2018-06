Vendedores ambulantes toman un lugar en la mesa de negociación

Autoridades de Pomona desmienten haber ordenado la 'cero tolerancia' y la incautación de productos

El Concejo Municipal de Pomona analiza hoy la posibilidad de despenalizar la venta ambulante a raíz de la presión ejercida por la comunidad luego de oír que supuestamente la ciudad planeaba implementar un plan de cero tolerancia, amenazando con incautar productos de los trabajadores e incluso confiscar los vehículos de trabajo.

En la reunión municipal esta semana, el alcalde Tim Sandoval ordenó al administrador de la ciudad revisar lo que otras ciudades en California han implementado para que una eventual ordenanza sea elaborada para su consideración.

“Pomona no tomará medidas enérgicas contra los vendedores ambulantes y nadie será criminalizado por la venta ambulante”, dijo Sandoval a La Opinión. “Parte del proceso incluirá la participación de la comunidad”.

El miedo y confusión inició cuando la Ciudad anunció que a principios de julio próximo comenzarían a implementar cero tolerancia en contra de vendedores ambulantes.

La aplicación del código resultaría en la incautación de productos, confiscación de vehículos de trabajo y multas.

De inmediato la comunidad se organizó para detener dicha implementación, logrando el objetivo. Entre los argumentos, dijeron que la aplicación de la ley afectaría directamente a la comunidad inmigrante.

“Cualquier contacto que los vendedores ambulantes tengan con las autoridades pone en riesgo su futuro inmediato”, dijo Minerva Hernández, presidenta de la Cámara de Comercio Hispana de Pomona.

“La idea es que los vendedores puedan obtener una licencia para vender, algo que hoy en día no es posible ya que la Ciudad no ofrece dichos permisos”, añadió.

“Aunque el vendedor tenga la voluntad de hacerlo legalmente, en Pomona no se puede. Una vez establecidos los reglamentos, la Cámara se compromete a apoyarlos a través de talleres y conferencias. No están solos”, recalcó Hernández.

El concejal Rubio González dijo que las leyes establecidas ahora en Pomona no permiten la venta ilegal ambulante pero que desde hace más de una década no se ha implementado gracias a la presión ejercida por la comunidad.

“Nosotros los concejales nunca ordenamos la implementación de cero tolerancia y ya que todos nos dimos cuenta de los detalles, oficialmente pusimos en alto este directivo. Pronto habrá una junta pública para hablar sobre este tema y recibir opiniones del público”, dijo González a La Opinión.

“Tenemos tiempo hablando de este tema entre nosotros y parece que vamos a pasar una ley como la de Santa Ana o la de Los Ángeles para ‘legalizar’ estos negocios”, agregó.

La idea, según González, es defender los derechos de los residentes indocumentados mientras “apaciguamos a los 100 residentes que se han quejado” sobre los vendedores ambulantes.

‘Vivimos con miedo’

José Calderón, profesor emérito del Colegio Pitzer, en Claremont, dijo estar confiado en la voluntad del Concejo para resolver este problema a la brevedad posible.

Añadió que la comunidad no debe bajar los brazos y que tiene que estar presente en la mesa de negociaciones.

Benjamín Wood, representante del centro jornalero de Pomona, dijo que la presencia de los vendedores ambulantes en la negociación es de vital importancia. Por eso, en un futuro cercano se realizarán reuniones para escuchar sus preocupaciones.

Para Beatriz Rodrigues, quien ha sido vendedora ambulante por los últimos dos años, despenalizar la venta ambulante significaría salir a la calle sin miedo a ser multada o en caso grave detenida y en riesgo de ser deportada.

Rodrigues se refirió al caso de Marcelina Ríos, quien en octubre pasado fue detenida por las autoridades por vender elotes en las calles de Rancho Cucamonga.

Tras más de seis meses de su detención, Ríos fue liberada del centro de detención de Adelanto.

Rodrigues, oriunda de Orizaba, Veracruz (México), vende tacos de todo tipo en las calles, e incluso lleva este tipo de comida a fiestas y reuniones.

La mujer de 45 años de edad, dijo que su venta de tacos es el único sostén familiar y que la implementación de cero tolerancia la hubiera colocado en serios apuros.

“Si no trabajamos no comemos, la pura verdad. Fíjese, nosotros queremos hacerlo legal pero no se puede… Si me dieran la opción pues pago mi permiso con tal de trabajar en paz”, dijo Rodrigues, madre de cuatro hijos y abuela de seis nietos.

“Hoy en día salimos a la calle con el Jesús en la boca, sin saber si seremos multados o si nos quitarán la mercancía. Así vivimos, con miedo”.

Por su parte, Sandoval dijo que la despenalización de la venta ambulante es parte del compromiso por proteger a la comunidad inmigrante a través de la ordenanza aprobada en diciembre pasado en apoyo a la SB 54, conocida también como ley santuario.

Así, el Concejo formado en su totalidad por miembros de origen hispano, toma medidas para proteger a los más vulnerables y para brindar paz y tranquilidad entre la comunidad inmigrante.

“No queremos que nadie viva con miedo”, aseveró

Sandoval..