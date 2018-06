VIDEO: Agreden a morenistas en mitin, López Obrador pide no caer en provocaciones

No se reportaron heridos en el evento del candidato izquierdista por la presidencia de México

PACHUCA, México – Jóvenes, presuntamente integrantes del llamado Grupo Universidad Hidalgo, agredieron a simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) durante un mitin que encabezaba el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

Eran unos 20 jóvenes, quienes portaban cartulinas blancas donde se leía “¡Fuera Sosa!”, en referencia a los hermanos Damián y Germán Sosa Castelán, quienes son exmilitantes del PRI y del Grupo Universidad en Hidalgo.

De acuerdo con morenistas de Hidalgo, ambos hermanos han conseguido posiciones y candidaturas para su grupo.

Al inicio del mitin y cuando López Obrador ya se encontraba en el templete, los jóvenes comenzaron a gritar “¡Fuera Sosa”. El tabasqueño paró su discurso y se dirigió a los manifestantes.

Jóvenes infiltrados en el mitin de @lopezobrador_ en Pachuca agredieron a simpatizantes de Morena cuando el candidato daba un discurso pic.twitter.com/A4d2DFjcBi — Reforma Nacional (@reformanacional) June 21, 2018

“Ya los oí, ya los oí, dicen ‘fuera Sosa’, pero no sigan todo el acto porque voy a pensar que los mandó Fayad o que los mandó Osorio Chong”, dijo, ante el aplauso de sus seguidores.

López Obrador siguió con su mensaje, sin embargo, los jóvenes –que se identificaban por usar gorras– comenzaron a empujar a simpatizantes de Morena que se encontraban cerca de ellos. “¡AMLO sí, Sosa no!”, gritaban.

De los empujones pasaron a los escupitajos y las patadas, que los morenistas, en su mayoría, no respondieron.

Fue entonces cuando López Obrador volvió a interrumpir su discurso para pedir a sus seguidores que no respondieran a los golpes y llamó a los jóvenes a que se retiraran del mitin.

“Ya, ya, ya, tranquilos, nada de provocación, nada de provocación, ¿de acuerdo?”, pedía el tabasqueño desde el templete.

Sin embargo, los jóvenes continuaban con la agresión hacia algunos morenistas.

“No contesten a la provocación, no contesten, no contesten”, exclamaba el abanderado de Juntos Haremos Historia. “Nada, nada, no pasa nada, hasta ahí llegó todo. ¡Ya, jóvenes!”.

ÚLTIMA HORA: Envían grupos de choque a golpear a ciudadanos durante mitin de AMLO en Pachuca, Hidalgo, municipio gobernado por el PAN pic.twitter.com/vz3VX2RiH0 — Megáfono (@Megafono_Mx) June 21, 2018

Los simpatizantes de Morena que fueron agredidos se resguardaron tras unas vallas que separan a los contingentes en los actos de campaña del tabasqueño.

“Un aplauso para los que resistieron, un aplauso”, pidió López Obrador cuando paró el ataque.

Los agresores salieron entre silbidos.

Al final del evento, detrás del escenario principal, miembros de ese mismo grupo sacaron un altavoz y gritaban “¡Sosa delincuente!, ¡Sosa delincuente!”.