Ahoras podrás jugar partidas online entre Xbox One y Switch

Las dos compañías acordaron la interconexión de las sesiones online de Minecraft, algo que no es posible con la PlayStation 4, que se mantiene aislada

En un primer paso que permite una interacción de los jugadores de dos plataformas diferentes, Nintendo anunció una nueva versión del videojuego Minecraft para su consola híbrida Switch que permitirá compartir partidas con los usuarios de la Xbox One de Microsoft, Windows 10 y dispositivos móviles. Sin embargo, Sony se mantuvo al margen de los anuncios y mantiene la postura de no permitir la conexión de partidas on line de videojuegos con los dueños de las consolas PlayStation 4.

La modalidad de interconexión de títulos de videojuegos en partidas online, conocidas como cross-play, es el recurso distintivo de diversos títulos exitosos de la industria, como Fortnite, Rocket League y el mencionado Minecraft. Sin embargo, el silencio de Sony sobre este tema hace que los usuarios de PlayStation 4 queden aislados sin posibilidad de jugar partidas con jugadores de otras plataformas.

Desde su lanzamiento, PlayStation 4 logró mantenerse en la cima del podio de las consolas más vendidas, seguida por la Xbox One de Microsoft. En tercer lugar Nintendo logró recuperar su presencia en el mercado de la mano de Switch, una consola híbrida que logró dejar atrás a la fallida Wii U.

Sin la participación de Sony, Nintendo anunció la posibilidad de partidas online entre jugadores de su consola Switch con los usuarios de la Xbox One en un comercial donde ambas plataformas se muestran juntas para anunciar la función cross-play. Este tipo de interconexión comenzó a ser evaluada por Microsoft hace dos años, cuando amplió las posibilidades de partidas con usuarios de Windows 10. A pesar del ofrecimiento de Microsoft, Sony nunca avanzó con la intención de habilitad esta modalidad.

Al margen de Minecraft, las miradas están puestas en Fortnite, el título de moda que está presente en todas las consolas de videojuegos, computadoras personales y dispositivos móviles. Sony solo permite que los dueños de PlayStation 4 puedan jugar entre sí con este juego.