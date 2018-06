“Él me deshonró”: Rusa exige disculpas a aficionado desaparecido en el Mundial

Alita Gamzatova niega lo que se ha dicho de ella, asegurando que Francisco Mata creó toda esa historia, junto con su hermano, para no tener problemas con su esposa

El fin de semana pasado, las autoridades mexicanas y rusas se movilizaron para dar con el paradero del aficionado Francisco Javier Mata Sánchez, quien viajó con un grupo de amigos a dicho país para disfrutar del Mundial de fútbol y que estuvo desaparecido durante varios días luego de que presuntamente, se hubiera ido con una mujer a la que conoció en un bar.

Según la versión de familiares y amigos, Francisco se comunicó vía telefónica con ellos a las pocas horas de haberse ido con “Alita”, asegurando que lo tenía secuestrado y que fue la mujer quien lo obligó a irse con ella.

La noticia se divulgó en Rusia y México y finalmente, el aficionado apareció a mediados de esta semana, sano y salvo, sin que se diera más información sobre el suceso.

Sin embargo, quien sí ha salido a hablar es la acusada de haberlo secuestrado. Su nombre es Alita Gamzatova, quien concedió una entrevista a un medio mexicano y exigió una disculpa pública a Francisco Xavier, pues él “la deshonró” en dos países, tanto en Rusia como en México.

“Me gustaría que se disculpe oficialmente. La verdad es que fui calumniada por el hermano de Francisco al decir que mantenía al joven ‘ bajo custodia’ , que lo había drogado y le había robado. Pero no fue nada de eso”, indicó la chica.

“Nicolás (hermano de Francisco) nos ofreció ir a otro lugar, pero nos negamos. Él se llevó todo el efectivo y la tarjeta de crédito de Francisco, así que ambos nos fuimos a mi casa. Francisco se quedó conmigo en el departamento. Desde entonces, hablamos con su hermano por teléfono”, agregó.

Además, Alita contó que Francisco le juró que vivía con su esposa únicamente porque tenían un hijo en común.

“Me gustaría que Nicolás me ofrezca una disculpa oficial. Él me deshonró injustamente en dos países…. Los medios dijeron que apagué o bloqueé el teléfono. Aunque fue al revés: su hermano me bloqueó cuando quería llamar y decir que Francisco había olvidado su identificación de fan. Quizás Nicolás se comportó de esa manera porque Francisco está casado”, concluyó la mujer.