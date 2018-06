El teatro llena el corazón de Yvette González-Nacer

La actriz cubanoamericana participa en el musical "Sweet Charity'

Para Yvette González-Nacer, a pesar de que su vida como artista es muy activa en la televisión y en los escenarios –pues además de actriz es cantante– hacer teatro “es como volver a casa”.

“Usualmente no puedo estar muy lejos del teatro. Me permite trabajar en mi arte de una manera que es única; me llena el corazón y es muy importante para mí regresar a las bases de vez en cuando”, dijo la actriz de 31 años, acerca de su papel en “Sweet Charity”, el musical que actualmente se presenta en el Freud Playhouse.

Esta vuelta al teatro toma a González-Nacer, quien es ascendencia cubana, en uno de los momentos más productivos de su carrera. Recientemente hizo la voz de Phyllis en la cinta animada de Disney “Goldie and Bear”, estrenó el video musical de su canción “Santería” y escribió, produjo y dirigió “Who We Were Before”, un video de otra de sus canciones.

Y por si fuera poco, el próximo mes estrenará un dueto en español del álbum que sacará al mercado en el otoño.

El teatro musical, sin embargo, reúne varios de los aspectos que apasionan a González-Nacer, pues en su papel de Helen en “Sweet Charity” canta, baila y actúa.

“Definitivamente me encanta poder trabajar en proyectos en los que puedo incorporar muchas de mis pasiones en un solo lugar; este show sin duda checa muchos de esos casilleros”, dijo.

La historia de este popular musical de Broadway, que termina sus presentaciones el 1 de julio, se centra en la vida de Charity, quien es bailarina de un salón de baile. Luego de salir con un par de hombres, uno de ellos, el neurótico y tímido Oscar, le propone matrimonio, e insiste en que no le importa a lo que ella se dedica. Pero al final, sí le importa, y mucho, por lo que Charity regresa pronto al salón de baile.

Los musicales no son algo nuevo en la vida de González-Nacer, pues fue Cha Cha en “Grease: Live!”, de Fox, y también fue parte del tour nacional de “In the Heights”.

En esta ocasión trabaja con grandes nombres de la industria, como Kathleen Marshall, quien dirige e hizo la coreografía de la obra.

También participan Laura Bell Bundy, Barrett Foa (como Charity) y Jon Jon Briones, todos ellos con una extensa carrera en cine, televisión y musicales. Es algo que tiene muy orgullosa a González-Nacer, quien ha tenido papeles en programas de televisión como “Madam Secretary” y “Criminal Minds”.

“Tenemos un elenco fantástico”, dijo a través de una entrevista escrita. “Me siento muy honrada de estar en tan buena compañía”.

En detalle

Qué: “Sweet Charity”

Cuándo: martes a viernes 8 pm; sábado 2 y 8 pm; domingo 2 y 7 pm. Termina el 1 de julio

Dónde: James West Alumni Center, UCLA Hilgard Ave., Los Angeles

Cómo: (800) 982-2787 y reprise2.org