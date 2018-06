Vídeo: El fuerte mensaje de Michelle Salas, hija de Luis Miguel, el día de su cumpleaños

Con lágrimas en los ojos la modelo e 'influencer' abre su corazón a sus fanáticos

Michelle Salas a través del canal de YouTube de Hola!4u para el cual colabora compartió la celebración de su cumpleaños. En donde se le pudo ver en compañía de su mamá, Stephanie Salas, Camila Valero -la hermana mejor de la influencer– y sus amigos más allegados.

En el vídeo que dura seis minutos con 48 segundos, la hija de Luis Miguel se lució con varios atuendos playeros y trajes de baño con los que obviamente presumió sus curvas.

La modelo y fashionista festejó con sus amores más cercanos su cumpleaños número 29. Y justo para finalizar el vídeo Michelle Salas reflexiona cómo vivió sus 28 años, realizando fuertes confesiones y enviándole un claro mensaje a todos sus seguidores.

Las palabras de Michelle Salas:

“Este año ha sido, la verdad, un antes y un después. Muchas veces creo que nos fijamos en cualquier tontería que nos haga sentir mal. Nos quejamos de todo. Uno de los aprendizajes de este año ha sido no quejarme de tonterías. La vida es corta. En verdad, este año ha sido fuerte, han habido cosas que me han dolido mucho… sorprendido mucho“, dijo Michelle en la primera parte de su declaración. De momento no se sabe a qué hace referencia, pero se puede suponer que como hija de Stephanie le pudo haber, al menos, molestado la forma en la que la serie biográfica de su padre –Luis Miguel– plasmó el papel de su mamá en dicha producción, la cual cuenta con el aval del intérprete de “Por debajo de la mesa“.

“Me he dado cuenta que a veces es más importante la fama, el dinero… y lamentablmente estamos rodeados de gente así”, continúa. “Tenemos que aprender a sobrellevar eso. Yo nunca he tenido carencia de nada… tengo una madre que si pudiera darme su carne, lo daría todo por mi, y mi hermana. Brindo por eso. Brindo por las cosas buenas, por salir adelante, por las mujeres, por estar aquí”.

Michelle sigue con su reflexión, pero justo cuando reflexiona sobre la gente que hay en su vida, y lo feliz que es con ellos, llegan las lágrimas a sus ojos. “Todo tiene un por qué en la vida, y yo estoy más allá de feliz; de poder tener la vida que tengo, y la gente que tengo. Y también el poder decir con mucho orgullo que lo que he hecho y logrado a mi no me ha llegado… yo no nací en charola de plata…”.

La modelo y fashionista culmina su mensaje con unas palabras a sus fanáticos: “De verdad les quiero agradecer a mis seguidores, sin ustedes esto no sería lo que es. Muchísimas gracias. Me encanta compartir con ustedes estos momentos tan especiales. Se los agradezco de verdad de corazón… Salud, ya tengo 29 años, qué oso“.