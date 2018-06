Video: Lupillo Rivera reacciona a declaraciones de Mayeli y razones del divorcio

El cantante habla tras las declaraciones de su ex y el "juego íntimo" que detonó su separación

Mayeli Alonso esta semana rompió el silencio sobre lo que llevó a ella y a Lupillo Rivera tomar la decisión de divorciarse.

“Esta última vez se especuló que el me pidió el divorcio y que el se fue de la casa… no pasó así, yo me fui de la casa. Yo me fui de la casa porque tuvimos una discusión muy fuerte“, dijo en “El Gordo y La Flaca” de Univision.

Mayeli reveló que la última discusión que tuvieron fue después de un juego íntimo que se les salió de control.

“Tuvimos un problema. El y yo jugamos un juego en el cual se nos salió de control, se nos fue de las manos. No fue ningún engaño, nunca lo engañé, no hubo un trio, no existe un amante, pero había un problema, no lo pudimos soportar“, reveló.

Tras las declaraciones de la ex participante de “Rica Famosa Latina”, las cámaras de “Despierta América” pudieron hablar con Lupillo para conocer su opinión al respecto.

“Yo no tengo nada malo ni nada bueno que hablar de Mayeli. Fue una mujer… estuvimos felices 15 años. Ella lo que diga lo puede decir, no tengo absolutamente nada que oponerle. Si ella dice que esa es la verdad no me opongo. Lo hago por mis hijos, no me gusta andar en esos enredos“, dijo.

A pesar de que Mayeli dice que ella fue quien lo dejó, Lupillo se sostiene en su postura de que fue el que tomó la decisión final.

“Yo tomé la decisión del divorcio en una semana. Toda la vida con ella había sido feliz. Yo no recuerdo tener problemas con nadie. La decisión que tomé fue de repente“, concluyó.