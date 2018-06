Foto: Chiquinquirá Delgado y su hija Marielena Dávila son como dos gotas de agua

Somos mejores y mas fuertes como mujeres cuando entre todas nos apoyamos, cuando vemos lo mejor en cada una de nosotras ¡y lo celebramos! 🙌🏼 Quiero empezarles a compartir lo que para mi son #MujeresOverTheTOP mujeres que se han convertido en una gran referencia, que me inspiran y motivan; y que mejor que empezar esta nueva sección que hablando de mi hija @marielena 💗 . . . Estoy convencida que los hijos ¡son los mejores maestros! Ella me ha enseñado la importancia de no aceptar un "NO" por respuesta, de ser "una terca profesional" 😂 para lograr todo lo que quiere. Me llena de orgullo ver como creció preparándose para ir por sus sueños, mudarse de ciudad y aceptar ciertos sacrificios para poder lograr sus metas. No ha sido fácil, para ninguna de las dos, pero puedo entender sus decisiones, ya que yo hice lo mismo. Ella para mi es un gran orgullo, quien constantemente me da una gran lección de disciplina y perseverancia, es una #MujerOverTheTOP🔝 #ChiquiDelgado . . . We are better and stronger as a women when we all support and admire each other. 🙌🏼 My daughter, @marielena is a woman I have always admired, she’s being my best teacher! She’s taught me the importance of not accepting a "NO" for an answer, of being "a professional stubborn " to achieve my dreams. I’m extremely proud of the woman she has become and very thankful for constantly giving me a great lesson of discipline and perseverance.✨

