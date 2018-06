Las mejores 3 series y películas de crimen en Hulu

Tres historias muy diferentes, pero todas, igual de interesantes

Si eres amante de la acción, el suspenso y te emocionan las escenas de crimen, esta selección es para ti. Hulu tiene disponible algunas de las producciones mejor ranqueadas en éste género?

¿No eres usuario de Amazon video y usas otros servicios de streaming Tv? Solo haz click en el link y mira nuestra variedad de contenidos para todos los gustos.

También te recomendamos leer:

Una serie con dos temporadas disponibles en la red de streaming tv. Los crímenes pertenecen a un lugar específico, no solo a un criminal. Esta serie te lo comprobará, pues un cuerpo ha sido abandonado en la mitad de un puente que une dos ciudades mexicanas. Los investigadores deberán definir a quién concierne aclarar el crimen, y si no logran definirlo, deberán trabajar de la mano. Algo no muy fácil de lograr entre cuerpos de investigación, que tienden a ser celosos en sus métodos y hallazgos.

Una película con una duración de 90 minutos. Cuenta la trama de una pareja de inmigrantes en Londres, que enfocan su lucha en no ser deportados. El lugar en el que permanecen es un hotel, en el que el crimen ha tomado lugar. Aunque tratan de mantener absoluta distancia con la circunstancia, ellos deben vivir de algo y los arreglos de cañería han sido su forma de lograrlo. En una de las ocasiones llaman al hombre para destapar un inodoro, al comenzar su trabajo, encuentra que lo que está causando el taponamiento, es un corazón humano. El crimen ahora se acerca a ellos.

Tomar revancha es lo importante para un ruso que decide contratar a un hombre, que ahora tendrá como misión cobrar una muerte, la del hermano de quien lo contrató. Sus hallazgos van más allá de lo que pensaba, el crimen lo llama y él no se quedará quieto.

Esta selección está pensada para Estados Unidos. Los servidores de streaming tv no ofrecen los mismos contenidos en todos los países.