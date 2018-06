Dreamers son rechazados por la Secretaría de Educación mexicana como maestros de inglés

Los obstáculos a los que se enfrentan los repatriados comienzan desde el gobierno federal

MEXICO.- En Santiago Acatlán, Puebla, nadie tiene dudas de que José Fermín Cano, un joven repatriado hace cinco años, es la persona indicada para impartir clases de inglés: vivió en Estados Unidos desde que era un niño, allá fue a la escuela y fue auxiliar de profesor en High School porque le gusta dar clases.

Sin embargo el gobierno no le da oportunidad y no le da explicaciones del rechazo.

Ni a él ni a 120 muchachos de la organización New Comienzos que en Estados Unidos pudieron ser beneficiarios de DACA, Dreamers por la edad y su posición escolar, pero por diversas razones ahora están repatriados y quieren ser parte de la estrategia nacional de inglés que impulsó el gobierno hace nueve meses

En agosto pasado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) lanzó una convocatoria para el primer Concurso de Selección y Contratación de Docentes para el Fortalecimiento del Idioma Inglés en Escuelas Normales.

Aquella primera etapa de la Estrategia Nacional de Inglés sería la plataforma convertir al país en 100% bilingüe en 20 años y la SEP buscaba a 646 profesores para capacitar a otros maestros que luego regresarán a las aulas a enseñar el idioma a los niños de escuelas públicas: una excelente oportunidad para los deportados con cierto perfil, pero les cerraron las puertas.

“A mi ni siquiera me permitieron hacer un examen y demostrar el conocimiento porque no tengo licenciatura, según me dijeron en un correo‘‘, cuenta Fermín en entrevista telefónica desde Santiago Acatlán, donde de todos modos la escuela primaria lo buscó para que dé dos horas de inglés básico a la semana a niños de sexto grado.

Son cursos extracurriculares sin el rigor requerido que tendría si él fuera maestro de base, sin el material didáctico ni la constancia.

Israel Concha, fundador de la organización de retornados New Comienzos, lamenta que de los 120 repatriados de la organización que aplicaron para la convocatoria, ninguno se quedó con plaza en la SEP. “Son biligues y biculturales con experiencia en la enseñanza del idioma inglés. Muchos de ellos con certificación y cédula profesional‘‘.

Este diario buscó a las autoridades educativas a través de José Rueda, enlace de medios de comunicación, pero no hubo respuesta. El funcionario que llevó en un principio de la mano a los dreamers con los trámites de aplicación (Luis Gabino) ya no trabaja en la SEP y no tiene idea de quiénes quedaron en su lugar, una situación muy común en la burocracia.

Mientras tanto, Fermín abrirá un negocio de fabricación de blocs para remodelación de viviendas en el municipio con un crédito que consiguió recientemente. Está emocionado con el nuevo proyecto, pero lamenta que sean los niños los que salgan perdiendo por falta de un sistema formal de aprendizaje que les daría más horas de estudio y libros de aprendizaje. “Ellos necesitan crecer con el idioma inglés‘‘.