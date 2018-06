Jorge Sampaoli promete a la mejor Argentina en partido crucial contra Nigeria

"Argentina va a ir por todo y va a dejar todo"

Llegó la hora de la verdad para Argentina en Rusia 2018. La albiceleste se juega la clasificación ante Nigeria y debe dejar a un lado las divisiones.

Ese fue el tono de Jorge Sampaoli en la rueda de prensa previa al crucial partido. El entrenador se presentó como el jefe del grupo que es en lugar de un simple colaborador como se decía en los pasillos.

“Tenemos que hacer un partido de mucho corazón, de mucha cabeza. Mañana Argentina va a arrancar el Mundial en relación de su necesidad de ganar. Tenemos que ganar cinco partidos para llegar a la final, mañana es el primero”, aseguró en conferencia de prensa en el Saint Petersburg Stadium.

El seleccionador argentino, cuyo equipo necesita ganar y hacerlo por dos goles más de los que consiga Islandia si gana a Croacia, no quiso confirmar la alineación que utilizará mañana de inicio, ni si cambiará al portero Willy Caballero por Franco Armani, que le acompañó en la conferencia de prensa.

“Estuvimos entrenando algunas particularidades, más allá de que el equipo tenga el partido en la cabeza, no quiero dar el once porque no se lo comuniqué a los jugadores todavía, ensayamos distintas variantes y prefiero no comunicarlo en el día de hoy”, explicó.

El entrenador de la albiceleste reconoció que ha vivido “una semana difícil” después de caer por 0-3 ante Croacia, una derrota que le “golpea” porque le pone “en el compromiso de ganar en la última fecha y depender de otro resultado”.

“Con respecto a situaciones, yo no puedo aclarar cosas que desconozco y que no existen. Yo me hice cargo de la derrota, al día siguiente me implica y me obliga a ganar mañana. Estoy convencido que mañana el equipo va a salir a la cancha con mucha energía para lograrlo, no me quedan situaciones más que analizar y preparar el partido contra Nigeria“, añadió, en referencia a los rumores que han rodeado a la selección argentina durante la semana.

Respecto a la derrota contra Croacia, Sampaoli argumentó que hasta “el infortunio” del primer gol de Croacia, el partido estaba “más vinculado a Argentina”, pero a partir del gol su equipo mermó su rendimiento y Croacia manejó mejor “lo futbolístico y lo anímico”.

Tras eso, el técnico de Casilda espera concretar un sistema que genere “una fortaleza” que a Argentina le dé la opción de clasificar.

“Estoy convencido que mañana será el día en el que Argentina establecerá el nivel individual y colectivo para pasar”, añadió.

Sobre su rival, Nigeria, señaló que ha utilizado diferentes sistemas, que marca “diferencia física” en las segundas partes y eso le hace un rival “difícil” si no se domina el partido.

Preguntado por la poca participación de su máxima estrella, el delantero del Barcelona Lionel Messi, Sampaoli reconoció que ante Croacia “la estructura no le facilitó”

“Me parece que en si tocó menos balones está el por qué de que Argentina no tuviera tantas posibilidades de gol o de dominio como ante Islandia. Eso lo tratamos de mejorar ahora, estamos seguros de que mañana no va a pasar y que Leo por el bien de Argentina toque más balones que el partido anterior”, prometió.