¡Lo que tu ropa íntima dice sobre ti!

Recientemente salí con mi mamá de compras. Me probe un vestido y cuando me quité la ropa, al ver mi tanga ella exclamó: “¡Niña!, ¿!Qué es eso!? ¡Esos calzones no cubren nada!

Aunque el tamaño y estilo de la ropa interior femenina han cambiado radicalmente desde los tiempos de nuestras abuelas, lo que no cambia es el hecho de que tu ropa interior dice a gritos tu personalidad interior. La lencería expresa tu deseo sexual, cuan liberal, conservadora o detallista eres. Además, deja ver claramente cuánto cuidas tu apariencia e higiene personal.

No esperes a tener cuerpo de sirena para actualizar tu vestuario íntimo. Independientemente de tus medidas, seas alta o bajita, gorda o flaquita, hay algo mágico que sucede en tu actitud cuando usas prendas sensuales y atractivas. ¡Los hombres lo perciben aun sin ver lo que llevas puesto!

Utiliza tus prendas íntimas para despertar la imaginación y tus sentidos. Deja que tu ropa interior diga que eres una mujer sexy, poderosa y segura de ti misma. Al elegir tus piezas íntimas pon el mismo cuidado, tiempo y dedicación que cuando escoges una joya, unos zapatos o un cinturón.

Aunque tu ropa interior no se encuentra a la vista del público, ¡siempre hay que estar preparada!, ya sea porque acabas en un hospital, o porque aparece un romance inesperado.

“¡Modernízate!, limpia tu cajón, y atrévete a probar algo diferente…!LENCERÍA NUEVA, VIDA NUEVA!”

