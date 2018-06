“Solo le pido a Dios que los niños separados, regresen con sus padres”: menor no acompañado

Madre e hijo dan gracias a Dios en la Catedral de Los Ángeles por la dicha de estar juntos nuevamente

Adán habla con mucha madurez y aplomo. No parece que tuviera 11 años. Hace dos años vino de El Salvador a los Estados Unidos como un niño no acompañado para reunirse con su madre Roxana en Los Ángeles.

Al entrar al país, pasó tres semanas en manos de las autoridades de migración. “Me tuvieron en dos centros de migración en Harrington, Texas y luego me pusieron en una casa con otros niños”, recuerda el menor.

“Me daban comida, me dejaban jugar. Me dejaban hablar con mi mamá una vez al día. Aunque guardaba la esperanza de reunirme con ella, tenía miedo de que me fueran a regresar a El Salvador”, dice.

La separación

Roxana dejó a su hijo en El Salvador cuando tenía ocho meses de nacido a cargo de su hermana. Vino a los Estados Unidos desesperada en busca de un mejor porvenir para ella y Adán. Durante nueve años, madre e hijo mantuvieron una relación telefónica hasta que decidió apostarlo todo y mandarlo traer.

“Crecí hablando por teléfono con mi mama todos los días”, cuenta.

El menor salió el 4 de julio de 2016 de El Salvador. Venía prácticamente solo sin familiar alguno. “En el camino me sentía asustado pero a la misma vez con esperanzas”, recuerda el niño.

Un mes después de que salió de El Salvador, el 4 de agosto de 2016, Adán pudo reunirse con su madre en Los Ángeles.

“Cuando la conocí, le dije cuánto la había extrañado, cuánto la amaba. Mi mamá me compró unos globos que me duraron como dos meses”, recuerda.

Su madre Roxana platica que el reencuentro con su hijo, le despertó una emoción inexplicable. “Yo siempre había soñado que estuviera conmigo”, dice con los ojos enrojecidos a punto de las lágrimas.

Un año después de que su hijo llegó a los Estados Unidos, Roxana dio a luz a una hija que ahora tiene un año de edad.

Roxana y Adán acudieron a la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles para participar en la misa en reconocimiento de todos los inmigrantes que presidió el arzobispo de Los Ángeles, José H. Gómez.

“Venimos a darle gracias a Dios por estar juntos nuevamente”, expresa Roxana.

Comparten el sufrimiento

Adán dice que se siente muy feliz. “Solo le pido a Dios que todos los niños que están separados en manos de migración vuelvan con sus padres”, sostiene.

Roxana admite que cada vez que ve las noticias sobre la crisis de niños migrantes separados de sus padres, llora y se siente muy mal.

“Puedo entender el sufrimiento de cada madre y padre porque ya pasé por eso y sé lo duro que es la separación. Puedo compartir el sentimiento. Lo único que nosotros buscamos al venir aquí, es darles una mejor vida a nuestros hijos”, dice.

Añade que su sufrimiento fue muy grande. “Durante el viaje de mi hijo a Estados Unidos, uno sabe que corre muchos riesgos. Cuando ya lo tenían en migración, sentí un alivio. Al menos pensaba que no lo podían matar, pero igual ese tipo de detención, les causa un trauma”, observa.

Roxana trabaja en las labores de limpieza en Los Ángeles. Adán va a entrar al sexto grado de la escuela elemental. “Me gustaría ser policía o veterinario. Me gustan mucho los animales, en especial los perros. Y me gusta proteger a los demás y ayudarlos”, dice el menor.

Antes de entrar a misa en la Catedral, Adán externa: “lo único que puedo decir, es gracias Dios por darme una oportunidad de estar con mi mami”.

Estatus especial de Inmigrante Juvenil

Linda Dakin-Grimm de la firma de abogados Milbank, Tweed, Hadley & McCkloy precisa que solicitaron el estatus especial de Inmigrante Juvenil (SIJ) para Adán hace seis meses.

“Un juez investiga su petición y hace la solicitud al Servicio de Ciudadana y Migración (USCIS). No hay razón para pensar que no lo van a aprobar”, indica.

“Una vez que le concedan este estatus, puede solicitar la residencia, y cinco años más tarde la ciudadanía”, explica.

Por ley, detalla, que el SIJ debe adjudicarse en un periodo de 180 días, pero remarca que el gobierno está ignorando esa disposición legal.

“Con frecuencia ellos dicen que los inmigrantes no cumplen con la ley pero en estos casos, el Departamento de Justicia y el USCIS tienen un gran rezago, y apenas ahora están considerando las solicitudes SIJ de 2015”, subraya.

Debido a ese atraso, Dakin-Grim estima, que el menor tendrá que esperar dos o tres años para obtener la residencia. “Él no es sujeto a ser deportado mientras está en el proceso del SIJ”, puntualiza.

El estatus especial de inmigrante juvenil es una clasificación dada por migración para los inmigrantes menores de 21 años que han sido abusados, descuidados o abandonados por uno o ambos padres, y que al ser concedido, les permite solicitar la residencia permanente.

La abogada Dakin-Grimm pidió no revelar los apellidos de Roxana y su hijo Adán por cuestiones de seguridad.