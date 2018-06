Cuidadores de salud marchan para exigir aumento de salario

Exigen un alza de un dolar el aumento al salario mínimo que entrará en vigor en julio; el salario actual es de $11.18 por hora

Cientos de trabajadores que cuidan personas ancianas o con discapacidad en sus propios hogares marcharon por las calles del centro de Los Ángeles rumbo a las oficinas de la Junta de Supervisores del condado para exigir aumento salarial.

“Ganamos 11.18 dólares por hora. Estamos exigiendo un dólar más sobre el aumento al salario mínimo que entrará en vigor en julio”, explicó María Cibrián, cuidadora en el hogar.

El 1 de julio, el salario mínimo va a aumentar en el condado de Los Ángeles, de 12 dólares a 13.25 dólares por hora.

Cibrian cuida desde 2001 a su hija con retraso mental. “El condado me paga 57 horas, 46 minutos al mes. Al mes son menos de 600 dólares lo que me gano. Pago de renta 850 dólares. Así que a veces completo con el Seguro Social que le dan a mi hija o haciendo otros trabajitos que me salen”, dijo. Ni siquiera tiene acceso a un seguro médico, por lo que recurre al Medi-Cal, el plan de salud para los más pobres de California.

“Un aumento me ayudaría mucho porque mi hija y yo vivimos con un presupuesto muy limitado”, comentó.

Los cuidadores de salud en el hogar, agrupados en el local 2015 del Sindicato Internacional de Trabajadores de los Servicios (SEIU), piden a los supervisores del condado de Los Ángeles aprobar un contrato laboral justo con el aumento de un dólar sobre el alza al mínimo.

“Estamos sin contrato desde julio pasado, pero en nuestra reunión con el condado, reconocieron nuestras peticiones y estamos en la mesa de negociaciones “, dijo Wendy Duchen, directora del local 2015 del SEIU.

Precisó que en el condado hay 170,000 trabajadores de la salud dentro de su sindicato quienes atienden a 206,000 ancianos o personas con discapacidad de bajos recursos en el condado de Los Ángeles. “El 90% de los cuidadores de salud en el hogar son mujeres de las minorías”, observó Duchan.

Las tareas de un cuidador de salud típicamente son: aseo personal del paciente a su cargo, baño, preparación de comidas, transportación a las visitas del doctor, vigilancia médica y trabajo doméstico. Esto les permite llevar una vida independiente en sus hogares.

Duchen hizo ver que la labor de un cuidador de salud en el hogar es muy importante porque cuidan a los más vulnerables de la sociedad. “Estamos además ante un tsunami de la tercera edad. Se estima que en menos de 12 años, la población mayor se va a doblar y la demanda de cuidadores de salud en el hogar va a aumentar”, subrayó.