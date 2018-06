Nuevo escándalo por supuesta filtración de imágenes íntimas de conductora de TV Azteca

BEFORE AND AFTER 🙈 (ignoren mi cara de muppet 😂) Bueno siempre tomo estas fotos solo para mi, para poder ver mis avances más allá de la báscula que me parece irrelevante, y con las fotos es más fácil ver mis procesos.. Me da un poco de pena pero se los comparto para los que les interesa ver los cambios que se pueden lograr en unos cuantos meses con la alimentación y ejercicio adecuado. Es lo que he avanzado haciendo una dieta especial de alimentación saludable y balanceada para poder subir más músculo y también ejercicio de PESAS. Menos cardio y más pesas. Actualmente hago: 1. Pesas 4 veces por semana 2. Cardio leve (caminata de 45 a 60 minutos en subida por las noches) 3 veces a la semana 3. Cardio intenso en @beatboxmx o @commandostudio 2 veces por semana. Lo que he cambiado es que trabajo en base a objetivos de lo que quiero lograr y no solamente haciendo cardio a lo wey… Trabajo de la mano de @jdelapeza con un plan de entranamiento y alimentación desde hace meses para poco a poco ir consiguiendo los resultados que quiero, a largo plazo, recuerden que las verdaderas transformaciones no son de un día para otro.. Todavía falta mucho pero ahí vamos! 😅 Si tienen dudas de algo, escríbanme acá 👇🏼👇🏼👇🏼

