¿Qué hacer si ICE se presenta en tu negocio?

Pequeños empresarios reciben entrenamiento y aseguran sentirse más seguros al saber sobre sus derechos

Juan Carlos Ordaz y Fidel Medina, dos pequeños empresarios del condado de Los Ángeles decidieron tomar el toro por los cuernos y prepararse para saber qué hacer en caso de que a los agentes del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) se les ocurra aparecerse por sus negocios para hacer una redada o una auditoría.

“La verdad uno no sabe todas las leyes, no es abogado. Tomé la decisión de entrenarme y ahora sé qué pasos seguir en caso de que migración llegue a mi negocio”, dice Juan Carlos Ordaz, propietario de JCOrdaz Contracting Inc, una compañía de fabricación de estructuras de concreto de Boyle Heights.

“Ahora me siento mucho mejor porque sé que tengo derechos y los trabajadores también”, observa.

La Federación de Negocios del Condado de Los Ángeles (BizFed) se asoció con el asambleísta Miguel Santiago y la Cámara de Comercio de Boyle Heights para educar a los pequeños negocios en las políticas que pueden afectarlos a ellos y a sus empleados como el tema migratorio.

A la luz de la creciente ansiedad en las comunidades inmigrantes debido a las promesas de aumentar los operativos de la administración Trump, el evento atrajo a un grupo de propietarios de negocios inmigrantes y nacidos en el país, quienes buscan proteger sus empresas y a sus empleados.

“En estos días cualquier cosa es posible. He estado en el negocio desde hace seis meses y quiero comenzar con el pie derecho y estar informado lo más posible. No me gustaría que un operativo de ICE me agarrara sin saber qué hacer”, dijo Juan Carlos Ordaz.

Durante tres horas, los pequeños empresarios fueron educados sobre el tema migratorio.

“La administración Trump ha prometido redoblar las redadas de ICE, y específicamente puso a California sobre aviso”, dijo el asambleísta de Los Ángeles, Miguel Santiago.

A los empresarios, les dijo que la información brindada durante el entrenamiento está destinada a ayudarlos a entender sus derechos y responsabilidades en caso de que interactúen con el ICE.

“Mi oficina se ha aliado con los grupos locales de negocios como BizFed y la Cámara de Comercio de Boyle Heights para ayudarlos a proteger sus negocios y hacer lo que es correcto para su gente”, indicó.

Fidel Medina, dueño de la compañía KCScott desde 1987 en Pomona, reconoció que no tenía nada de información sobre los posibles operativos de migración en los negocios.

“Nosotros cuando contratamos un empleado solo le pedimos su identificación de California y su seguro social. No andamos preguntado sobre su estatus migratorio, ni siquiera podemos preguntar si son casados y si tienen hijos”, dijo.

Medina tiene contratados en este momento diez empleados, pero ha llegado a tener hasta 25.

“Esta presentación sobre migración me ha ayudado para saber hasta dónde pueden llegar los agentes de migración si visitan mi lugar de trabajo. Ahora sé que no pueden entrar si no traen una orden de cateo o un citatorio”, observó.

“Antes, no sabía cuáles eran mis derechos y los de los empleados. La verdad que si me pone nervioso un posible operativo. Uno no sabe qué hacer hasta que no sale el Cucuy”, admitió.

Y agregó que de momento, él no conoce de alguna empresa que haya recibido la visita de los agentes del ICE.

“Lo que voy hacer después de este entrenamiento es reunirme con los empleados para que ellos también conozcan sus derechos”, mencionó.

Cada mes, BizFed realiza pláticas sobre temas diferentes, diseñados a ayudar a los pequeños negocios locales a que cumplan con las leyes locales, estatales y federales. En esta ocasión ha petición de las instituciones que les dan subsidios, se abordó el tema de migración.

“BizFed está orgulloso de asociarse con los funcionarios electos locales, el personal del condado, grupos de negocios y la comunidad filantrópica para llevar mensajes importantes a los propietarios de negocios y que nuestra economía pueda crecer y ser resistente para influir un cambio positivos juntos”, dijo Hillary Norton, presidenta de la Junta Directiva de BizFed.

“Inmigración, empoderamiento de los pequeños emprendedores emergentes y el apoyo de buenos empleos son prioridad para muchos de nosotros en el sur de California”, señaló.

Derechos y responsabilidades de los empleadores en una redada de migración en el lugar de trabajo:

Los agentes federales no pueden entrar a las instalaciones privadas sin una orden federal de cateo. Usted puede decir: “esto es una propiedad privada, usted no puede entrar sin una orden de cateo judicial”.

En California, los empleadores tienen que solicitar ver la orden judicial de cateo antes de permitir que los agentes de ICE entren a las áreas no públicas del lugar de trabajo.

Los empleadores deben colocar letreros mostrando cuáles áreas en el lugar de trabajo son privadas.

Desarrollar y ensayar un plan de acción con los empleados para prepararse para una operativo de ICE en el lugar de trabajo.

Siempre busque asistencia legal de un abogado.

Fuente: Helen Hua, directora ejecutiva del Instituto BizFed.