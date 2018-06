Rosie Mercado es más que “la gordita de la cara bonita”

La modelo ‘plus size’ trasformó el ‘bulling’, los fracasos amorosos y los 'no'de las agencias de modelaje que no la admitieron por su sobre peso en el mejor motor para su superación personal

“La gordita de la cara bonita”, con estecalificativo, algo peyorativo, Rosie Mercado fue bautizada por sus compañeros de escuela que no perdían oportunidad para sacarle en cara su problema de sobrepeso que todos los integrantes de su familia padecen a pesar de hacer deportes y ser bien activos.

“Mi problema de sobrepeso me ha acompañado desde la infancia, parte por genética y la otra porque me gusta comer”, dice entre risas la nacida en Los Ángeles, California, de padres mexicanos y criada en Las Vegas, Nevada, donde en la actualidad reside. “¡De verdad, me gusta comer! Y tomó mi responsabilidad, porque en la vida hay que ser honesto con uno mismo y ser responsable de la cosas que se hacen o dejan de hacer”.

La inocencia de la infancia le permitió pasar el ‘bullying’ por alto, pero al ingresar a la escuela secundaria empezó a calarle la autoestima. “Durante la adolescencia los chicos y las chicas son crueles y por ser la única latina de la clase de la escuela privada en donde estaba, así como la única que no vestía talla 2 o 4, como las demás, pues me molestaban”, rememora la hoy madre de tres, con 38 años de edad.

Pero para su suerte, por tener unos padres bien motivadores, en lugar de acomplejarse se enfocó en canalizar sus emociones y energía en actividades fuera de la escuela que le llamaban la atención, llenaba, maduraban, cultivaban el intelecto y formaban en una de sus pasiones: la radio.

“A los 16 años, antes de empezar la preparatoria, ya estaba ante un micrófono dando noticias, el reporte del tiempo y del tráfico, en una emisora de habla hispana que me ayudó a fortalecer mi seguridad, autoestima y empeño para mejorar mi vocabulario y pronunciación del español”, comparte Mercado.

Estando en esta actividad extracurricular, que se dio tras haberse ganado unos boletos para un show que la radio rifó entre sus radioescuchas, se le despertó también el amor por el arte del maquillaje y aprendió a usarlo como toda una profesional.

A terminar la preparatoria, cursó sus estudios de educación superior en la Universidad de Nevada, donde obtuvo una licenciatura en Administración de Empresas. Todo en su vida parecía estar bajo control, sobre todo su sobrepeso, hasta que el gusanillo del amor se le metió en el corazón a partir de los 22 años y la llevó a tener tres hijos y dos matrimonios fallidos a causa de “esa inseguridad y dependencia emocional que algunas personas obesas tenemos tras tantos ‘nos’ recibidos por quienes te gustan [para entablar una relación amorosa] o los ‘cuernos que te pegan’ con los que te casas”.

Y fue su segundo fracaso matrimonial, a los 29 años de edad, a pocos meses de haber nacido su tercer hijo, el que la condujo a un estado de depresión que la puso en el 2009 a comer como loca hasta llegar a pesar 420 libras. Pero irónicamente, por esos juegos del destino, estando en su máximo volumen corporal se enteró de una oportuna convocatoria para el reinado Miss Plus America.

“Me motivé, me inscribí y me puse a aprender por mi cuenta cómo caminar por las pasarelas. Y gané primero el reinado a nivel estatal (Nevada) y luego viajé a Louisiana y gané el certamen a nivel nacional en el que participé con unas 40 o 50 muchachas de diferentes edades, sabores y pesos, y a partir de allí mi vida cambió”, cuenta con entusiasmo Mercado.

El gran cambio

Su gran golpe de suerte se dio al unirse dos situaciones únicas: se redescubrió a sí misma al estar caminando sobre la pasarela y sentir que “el modelaje era lo mío” y el hecho de que el popular programa de televisión National Geographic se encontraba grabando el peculiar certamen para hacer un documental sobre este.

“Los productores del programa se interesaron en mi historia y al salir al aire el programa del certamen por televisión internacional no vi mejor momento para mandarme a tomar unas fotos de mi rostro con el fotógrafo de celebridades Óscar Picasso, que necesitaba para lanzar mi propia línea de maquillaje que venía trabajando. Las fotografías se hicieron virales y aproveché la oportunidad para golpear puertas en las agencias de modelaje que, obviamente, no me aceptaron por no ser la típica chica delgada que no sobrepasa la talla 4”.

Pero esas negativas en lugar de derrotarla la motivaron a hacer un cambio profundo y definitivo en su estilo de vida: bajar 240 libras para lograr un peso más saludable, cuidar de su salud por ella misma y sus tres hijos (uno de ellos con necesidades especiales) y ser la voz y rostro de las mujeres de tallas grandes que no están representadas en el medio televisivo ni en la industria del modelaje.

Y el resto es historia. Hasta el día de hoy, Mercado participó en la primera y segunda temporada del reality show “Curvy Girls” de NuvoTV y ha aparecido en medios influyentes como lo son Cosmopolitan, People, The Daily Mail y New York Post. También ha sido corresponsal especial para los programas The Doctors y Dr. Phil Show de CBS, así como para programas de los canales de habla hispana Univision y Telemundo.

Y, a partir de este otoño, la modelo ‘plus size’ estará al lado de la actriz Vivica A. Fox como una de las copresentadoras del nuevo show televisivo “Face the Truth” de CBS.