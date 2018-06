A 2 meses de la llegada de Marco Antonio Regil a ‘Un nuevo día’, Telemundo anuncia más cambios

El programa matutino sigue haciendo cambios en busca del rating

El programa “Un nuevo día” de Telemundo sigue teniendo cambios en su elenco tras la llegada de Marco Antonio Regil como el titular en substitución de Daniel Sarcos. Ahora la cadena hispana confirmó la contratación de Héctor Sandarti como parte del cuadro de presentadores que también incluye a Rashel Díaz, Adamari López y Zuleyka Rivera.

Será a partir de el viernes, 29 de junio a las 7am/6c cuando Sandarti se sume al programa. Héctor Sandarti es una de las figuras favoritas y más polifacéticas de la televisión hispana. Inició su carrera artística como cantante que lo llevó a ganar el Festival de la Canción de Buga, Colombia en el 1991. Sandarti cuenta con una consolidada trayectoria destacándose en exitosas producciones en México como la versión en español de “Deal or No Deal” conocida como “Vas o No Vas”, que contó con una versión para los Estados Unidos que se transmitió por Telemundo. Además, ha fungido como conductor de “Vida TV”, el programa matutino “Hoy”, “Parodiando”, “El Juego de las Estrellas”, “El Privilegio de Mandar” y la exitosa telenovela “Hasta que el dinero nos separe”, entre otros.

Sandarti llega al matutino de Telemundo tras estrenar una nueva imagen en los nuevos estudios de la cadena latina. Justo el día de ayer el presentador se despidió de Televisa en un video que grabó al interior de las instalaciones.

No es gran sorpresa la integración de Héctor al programa ya que hace un mes apareció y le dieron una gran bienvenida.