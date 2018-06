Foto: Inés Gómez Mont luce “increíble” a una semana de haber dado a luz

La conductora publicó una foto del resultado de su esfuerzo

Inés Gómez Mont mostró que a tan solo una semana e haber dado a luz a su hija María —y aclaró que sin cirugía plástica—, ha recuperado su escultural figura.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora publicó una foto del resultado de su esfuerzo tras previamente haber aumentado 9 kilos durante su embarazo.

“Por fin voy entrando poco a poco a mi ropa. La verdad hice mucho sacrificio en el embarazo y fui disciplinada con la comida para que en el post parto no me costara tanto trabajo y pudiera regresar a trabajar pronto cómo se lo prometí a mis jefes!!”, escribió presumiendo. Por lo que de inmediato, la respuesta de sus seguidores no se hizo esperar para halagar la apariencia que luce la esposa de Víctor Álvarez Puga.

Cabe señalar que María es el segundo hijo que Gómez Mont tiene con Víctor; sus otros cinco pequeños los tuvo junto a su expareja, Javier Díaz.

Aquí te dejamos la foto para que juzgues por ti mismo