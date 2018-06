Mexicanos de Los Ángeles celebran la victoria de Corea del Sur que ayudó a México

Los fanáticos mexicanos dijeron que están listos para apoyar a la selección mexicana para el próximo partido

No era Koreatown, sino Lynwood. Y el verde de los fanáticos del Tri tapizaba la Plaza México, pero el grito que sonaba en la esplanada principal de este punto de reunión con pantallas gigantes para ver el partido entre México y Suecido no era el del país Azteca.

“¡Corea, Corea, Corea!” gritaban los mexicanos sin poner más atención a los últimos minutos del partido de su selección.

El sufrimiento del segundo tiempo, donde Suecia le asestó tres goles a México en su último encuentro de la fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2018 en Rusia daba paso a la alegría de cientos de mexicanos al saber que Corea del Sur eliminaba a Alemania.

Esto daba la oportunidad de que México avanzara a la siguiente ronda del Grupo F.

En el tiempo extra el equipo de Corea del Sur se despedía de la Copa Mundial con la frente en alto eliminando al excampeón mundial Alemania 2 a 0.

“¡Coreanos, coreanos los sentimos como hermanos!”, comenzaron a gritar los fanáticos sin poder contener la emoción. “¡Coreanos, coreanos los sentimos como hermanos!”.

“Estamos felices, gracias Corea por ganarle a Alemania”, dijo Cristian Ortiz, quien llevaba los colores del tricolor pintados en su cara. “México jugó muy mal y necesita mucho que trabajar…Sufrimos, pero ahí estamos. Tenemos que seguirle echando muchas ganas para quedar campeón”, aseguró.

Con alaridos de emoción Carlos Páez y sus amigos, quienes estaban en primera fila de la pantalla gigante que se había puesto en la Plaza México, festejaban a brincos y agradeciendo a Corea por salvarlos.

“Gracias a Corea. Gracias Corea ya pasamos a la siguiente ronda. No importa que al próximo seguro nos toca Brasil, pero ya pasamos”, dijo Páez.

Su amigo Manuel González dijo que duele un poco que México perdió, pero están muy contentos que avanzó gracias a los coreanos.

“Estamos bien contentos que Corea sacó al campeón del mundo. Estamos bien contentos y ojalá ahora ganemos el cuarto partido”, expresó.

Entre la multitud destacaba un joven coreano quien dijo estar muy contento porque México clasificó a octavos puesto que Corea ya había quedado fuera.

“Yo vine a ver el juego de México con mi amigo. Me gustó mucho que Corea ganó. Expero que México avance hasta el final”, dijo Kevin Hwang, quien era ovacionado por los mexicanos al final de ambos partidos.

Faltó energía

Varios fanáticos concordaron que México tuvo un equipo confundido y hasta cansado.

“Se echaron mucho para atrás y debían echarse para enfrente en el segundo tiempo”, dijo Brian López. “Pero lo mas importante es seguir a la segunda ronda”.

González concordó asegurando que México necesitaba tener más calma. “Jugamos bien desordenados, caímos en el juego de ellos, pero lo bueno y gracias a los coreanos vamos a celebrar ahora”.

“Aunque México no ganó estoy muy contento que Corea nos ayudó. Nosotros hubiéramos ayudado a Corea para que pasara, pero no fue el caso”, dijo Saúl Trujillo, amigo de Hwang. “Pero estamos muy agradecidos con los coreanos. Estamos muy alegres y ahora mantener la cara en alto”, aseveró.

Claudia Contreras dijo que después de los nervios la victoria se siente a gloria.

“Estaba muy triste, me comí toda la uña. Ahora estoy muy feliz y le agradezco mucho a los coreanos. Para el próximo juego me voy a pintar toda la cara para apoyar a la selección”, dijo Claudia, quien no podía dejar de festejar de la emoción.

Los fanáticos mexicanos dijeron que están listos para apoyar a la selección mexicana para el próximo partido que será el 2 de julio a las 7:00 de la mañana.