Migrante regresa para competir en elecciones y… ¡lo amenazan de muerte!

Germán Trejo creyón encontrar paz en su tierra natal y fue todo lo contrario

MEXICO.- Germán Trejo, un emigrante oriundo de Michoacán, ha dedicado su vida a la democracia como consultor político en su propia empresa. Ha sido vocero en el sur de Florida para la campaña de Hillary Clinton; activista en la de Barack Obama en Ohio y asesor político en 13 elecciones presidenciales y locales de 10 países, pero fue hasta que regresó a su tierra cuando se topo con el peor enemigo de su causa.

“Me amenazaron de muerte‘‘, cuenta en entrevista con este diario desde otro país donde se siente a salvo, aunque aún compite en las urnas con el Partido Verde por una regiduría en Morelia, la capital michoacana, donde le gustaría contribuir a mejorar la política con su experiencia: si lo dejan. “Por ahora ya levanté una denuncia ante las autoridades‘‘.

El 2 de junio pasado, Trejo tomó una pausa en la campaña para viajar a Perú como parte de su trabajo de su compañía (Battlegroundsolutions) para apoyar en el proceso electoral de Lima y Arequipa que se realizará en octubre próximo, cuando su sobrina le llamó por teléfono para contarle que unas personas preguntaron por él.

‘‘¿Eres Marian?- cuestionaron. Sí. Dile a tu tío que a él y a toda su familia se los va a cargar la chingada: él sabe por qué‘‘.

La muchacha no sabía que hacer. Finalmente se retiró de la campaña y hoy tiene vigilancia las 24 horas al día de una patrulla mientras Trejo observa de lejos la compleja situación en su patria tras 22 años de ausencia, de estudiar en Estados Unidos y trabajar por la democracia en Nicaragua, Colombia, Tanzania, Rusia, Honduras, Dominicana, Tobago, Bolivia, Perú, Paraguay y EEUU.

“Mi tema es la democracia: yo voy a donde pueda ayudar para consolidarla. Mi único límite es no ayudar a quienes se quieran perpetuar en el poder. Por eso, no me voy a salir de la campaña, más bien, exijo a las autoridades federales, estatales y municipales que tomen en serio lo que está pasando a los candidatos: México debe respetar los derechos democráticos‘‘, advierte.

Desde que inició el presente proceso electoral en México, en septiembre pasado, más de un centenar de candidatos a puestos de elección popular han sido asesinados y otros tantos obligados a renunciar a base de intimidaciones y amenazas sin que hasta el momento se haya sentenciado a responsables.

En los próximos meses Trejo, de 45 años, buscará a las familias de los políticos asesinados para dar seguimiento a las investigaciónes. Personalmente él no tiene idea de cuál es la causa exacta de la amenaza: “No voy a dejar este tema sin que se lleve al más alto nivel tanto en mi caso como en los otros“.