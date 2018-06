Toma control de la TV por cable

¡Vaya! Ahora ya tienes la información que necesitas para decidir si te vas con un paquete de TV simplificado de una compañía de cable, una combinación de servicios de transmisión o algún otro arreglo.

Por supuesto, si te suscribes a servicios de transmisión y no tienes un televisor inteligente, necesitarás un dispositivo de transmisión de secuencia complementario. (Consulta nuestra guía de compra y calificaciones de los reproductores de transmisión multimedia).

Al final, la familia Sharp decidió que estarían contentos con solo Netflix y HBO, por una suma de $25 dólares por mes. Agrega eso a su servicio de Internet Fios de $70, y su factura total se redujo de $180 a $95 dólares.

El mayor sacrificio fue abandonar la transmisión televisiva local. “Ocasionalmente, hay un programa del que hablan mis amigos, como” This Is Us”, que no puedo ver porque está en la red de cable”, dice Lisa. “Pero no valía la pena el costo”.

Nota del editor: este artículo también aparece en la edición de agosto de 2018 de la revista de Consumer Reports.

