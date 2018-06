Cómo descargar contenido para verlo sin conexión antes de viajar este verano

iTunes, Google Play, VUDU, FandangoNOW y la tienda de videos Amazon Prime: estos servicios ofrecen una gran selección de alquileres a un precio razonable, incluido el acceso gratuito a algunos contenidos y videos que has comprado en el pasado. Mejor aún, el período de alquiler típico es de 30 días o más. Y, una vez que hayas terminado de ver el contenido, se eliminará solo. Eso te permite cargar películas o programas de TV para el viaje de ida y, luego, agregar todo el contenido nuevo para el camino a casa.

Showtime, Starz y Epix: Estos canales premium les permiten a los suscriptores descargar videos de sus bibliotecas a dispositivos móviles a través de sus aplicaciones correspondientes. Eso significa que títulos populares en Showtime (“Homeland” y “Billions”) y en Starz (“Outlander” y “Ash vs. Evil Dead”) y la colección de películas de Epix, pueden llenar el tiempo durante tu viaje sin gastar tu plan de datos. Los servicios de suscripción independientes de Showtime y Starz ofrecen los mismos beneficios por $11 y $9 dólares por mes, respectivamente.

Vimeo: la mayor parte de este contenido, incluidas las charlas TED y películas indie, pueden descargarse en un teléfono inteligente o tableta. Pero el contenido de las sociedades televisivas de la plataforma con Lionsgate y Starz no está disponible para verlo sin conexión. Lo siento mucho; no verás “Mad Men” o “Weeds”.

Antes de salir a la carretera, recuerda:

• Verificar el espacio de almacenamiento en tu dispositivo. Tu archivo multimedia no se descargará si no hay espacio suficiente, así de simple. Así que tómate un poco de tiempo para prescindir de cosas que ya no necesitas.

• Descargar tu programa de viaje mientras estás en casa en lugar de confiar en tu servicio de datos móviles. En mi conexión WiFi de alta velocidad, por ejemplo, me llevó unos 7 minutos descargar “Up in the Air” desde Amazon Prime Video.

• Optar por descargas de definición estándar. Toma menos de medio GB de datos para una película de 2 horas. Si estás viendo en un teléfono inteligente, la caída de calidad no es demasiado notable.

