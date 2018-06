Música y luces para celebrar el 4 de Julio

Algunas de las mejores fiestas que ofrece la ciudad para celebrar el Día de la Independencia

Sin música y sin fuegos artificiales no hay celebración del 4 de Julio. Es por eso que gran parte de los festejos públicos –si no es que todos– de esta fecha incluyen estos dos elementos.

Los eventos en Los Angeles y sus alrededores para esta festividad, sin embargo, tienen sus matices. Uno ofrece un paseo en barco por las aguas de Long Beach, otro una gran variedad de artistas en vivo. Hay para cada gusto y presupuesto, pero todos prometen ser entretenidos y aptos para toda la familia. Estos son algunos de los más populares.

En el Grand Park

La fiesta de este parque se describe como la celebración del 4 de Julio gratuita más grande del condado. En su sexta edición, la 4th of July Block Party abarcará más de cinco cuadras de la ciudad, de la Spring Street a la Grand Avenue y de Temple Street a 2nd Street.

Se desplegarán dos escenarios donde actuarán DJs y bandas en vivo durante toda la tarde y parte de la noche. También habrá instalaciones interactivas de arte, comida gourmet a la venta, entre ellas tacos, hamburguesas y otras populares delicias.

Para cerrar la jornada, se efectuará un show de juegos pirotécnicos, que los organizadores han descrito como el mayor espectáculo de luces en todo el condado. Entrada gratis. De 3 a 9:30 pm. Informes grandpark.org.

En las aguas de Long Beach

Este paseo por las playas de Long Beach ya es una tradición. La empresa Harbor Breeze ofrece un recorrido por el puerto a bordo de sus barcos para celebrar el Día de la Independencia y desde ahí observar el despliegue de fuegos pirotécnicos que se realiza desde el barco Queen Mary. El ambiente es familiar y hay asientos disponibles para disfrutar del show. Boletos $39. Gratis menores de 3 años. El abordaje se hace en el Dock #2, 100 Aquarium Way, Long Beach. Informes (562) 983-6880 y tickets.harbor-cruises.com.

En el Hollywood Bowl

¿Qué tal una celebración con música de los ochentas? Así será el festejo en el Hollywood Bowl, que tendrá como invitadas a las chicas de The Go-Go’s, responsables de éxitos como “We Got the Beat” y “Our Lips Are Sealed”. Con ellas tocará la Los Angeles Philharmonic, que estará conducida por Thomas Wilkins. También participa la U.S. Air Force Band of the Golden West. Al final habrá un show de fuegos artificiales. 7:30 pm. Boletos $16 a $282. Informes (323) 850-2000 y http://www.hollywoodbowl.com.

En el Acuario del Pacífico

Además de con fuegos artificiales y la música, el Acuario del Pacífico celebra el 4 de Julio con carne asada y con la compañía de miles y miles de seres que están bajo el mar. En su Fourth of July BBQ, además de ingreso al acuario tarde por la noche, se ofrece una vista sin igual para ver el espectáculo de juegos pirotécnicos de la bahía. Se servirán hot dogs con ensalada de col, además de costillas y otras carnes. También estarán a la venta cocteles y cerveza. Hay un menú disponible para niños. El acuario estará abierto durante el día y con ingreso con descuento a partir de las 5 pm. $64 incluida la entrada y la comida. $14.95 solo los fuegos artificiales. 100 Aquarium Way, Long Beach. Informes aquariumofpacific.org.

En el Dodger Stadium

En esta fecha, el estadio hace una presentación especial de fuegos artificiales. Tendrá dos show, el 3 y el 4 de julio, los mismos días que los Dodgers se enfrentan a los Pittsburgh Pirates. Después del encuentro se podrá disfrutar del espectáculo de luces sin necesidad de que los asistentes se muevan de sus asientos. Al final del partido, se permitirá entrar al jardín donde también se pueden apreciar las luces. 1000 Vin Scully Ave., Los Angeles. Los precios varían según la sección. Informes m.mlb.com/dodgers/tickets/special-events/independence-day.