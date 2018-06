“No somos los malos de la película”: refugio para menores separados de sus padres en Los Ángeles

Se encuentra en el lado este de Los Ángeles en una organización que les busca albergue permanente

En pleno corazón del este de Los Ángeles se encuentra localizado uno de los refugios a donde han llegado los niños que han sido separados de sus padres en la frontera sur del país.

Por fuera, las instalaciones de la organización Nuevo Amanecer Latino parecen un motel con mucho hermetismo y vigilancia. Las ventanas tienen protecciones y el edificio cuenta con cámaras de seguridad. Para entrar, los empleados tienen que poner una clave de acceso.

“No somos los malos de la película. No somos quienes tomamos decisiones, pero desde hace cuatro años cuando comenzó la crisis de los menores no acompañados, se nos conmovió el corazón y decidimos ayudar a estos niños”, dice David Danwing, director ejecutivo de la organización Nuevo Amanecer Latino.

“Hay mucha gente que se enoja, pero no hace nada. No muchas organizaciones decidieron sumarse y responder para ayudar a esos niños. Nosotros decidimos trabajar con estos menores. Esa labor nos ha transformado para bien. En cuatro años no hemos tenido ni un incidente”, subraya.

Nuevo Amanecer Latino es una organización no lucrativa bilingüe que nació en 1994 para servir a los niños de los hogares de crianza, víctimas de abandono y abuso de los condados de Los Ángeles, San Bernardino, Riverside y Orange.

Danwing dice que su experiencia por 25 años y el deseo de ayudar a los niños no acompañados, los llevó a solicitar al gobierno federal una subvención para recibir a esos menores y darles un hogar temporal mientras encuentran a un patrocinador que se haga cargo de ellos.

“Lo que nosotros buscamos es que mientras se lleva a cabo el proceso para entregarlos a su familia, los niños estén en un hogar con un ambiente culturalmente latino donde se les brinde cariño, amor y tengan acceso a terapistas, maestros, servicios médicos y no les pase nada”, precisa.

“Somos estrictamente monitoreados, auditados y vigilados por el gobierno federal. Ellos son muy rigurosos con sus reglas”, destaca.

El directivo aclara que él mismo vino de México a Estados Unidos a los 14 años de edad en busca de una mejor vida, y entiende muy bien por lo que pasan los menores.

“Recibimos menores de cero a 12 años. Pero aceptamos mayores hasta los 18 años cuando se trata de una madre o padre menor de edad que viene con su hijo; o cuando son varios hermanos, y por ejemplo el mayor tiene 14 años”, indica.

Danwing aclara que debido a los requesitos impuestos por el gobierno federal, no puede revelar cuántos menores no acompañados tienen en estos momentos, ni cuántos han recibido desde 2004. Tampoco puede abrir las puertas del centro a la prensa sin autorización de las autoridades federales.

¿Cómo funcionan?

“En nuestro centro no se queda a dormir ningún menor. No somos un albergue. Se puede decir que estas instalaciones funcionan como una especie de clínica-escuela. Aquí reciben educación, terapia y atención médica”, observa.

“En el programa para los menores no acompañados, tenemos un equipo de alrededor de ocho personas entre maestros, trabajadoras sociales, coordinadores médicos y terapistas. Es personal que tiene el compromiso de ayudarlos y están muy bien entrenados. Ellos saben que los niños tienen derechos”, puntualiza.

Dice que cuando un menor llega con ellos, ya tienen una familia dispuesta a recibirlo, que ya ha pasado por un proceso de toma de huellas e investigación exhaustiva por parte del FBI. “Son familias que deben tener buena salud física y mental, y un trabajo estable”, observa.

“Nuestra labor es cuidar a los menores no acompañados, protegerlos y desde el primer día que llegan, empezamos a buscar a sus patrocinadores, que pueden ser sus padres o algún familiar. Cuando un menor no tiene a nadie, buscamos ayuda de los consulados para contactar a su familia ”, observa.

Hace ver que generalmente los menores de cero a 12 años que ellos reciben, ya vienen a Estados Unidos con un plan y una persona identificada a la que contactan de inmediato.

“Nuestra meta es la reunificación de las familias, pero antes de entregar a los menores nos cercioramos de verificar la identidad del familiar o la persona que los va a recibir”, dice.

¿Quiénes son los niños no acompañados?

Danwing dice que los menores no acompañados tienen una gran fortaleza. “Son admirables y verdaderos sobrevivientes”, enfatiza.

Explica que se trata de niños muy amables, con un gran corazón y muchas ganas de progresar y tomar oportunidades. “Son extremadamente agradecidos por lo que se les da. Realmente te roban el corazón. Y es una bendición ser parte de sus vidas y compartir con ellos y ayudarlos por un ratito”, indica.

El directivo dice que quisiera que la comunidad se diera cuenta que ellos no maltratan a los menores como se ha visto en imágenes televisivas. Tampoco, subraya, son responsables de las decisiones que toma el gobierno federal. “Nosotros los cuidamos, lloramos y nos reímos con ellos. Nos vemos en los ojos de esos niños y queremos ser parte de la solución”, expresa convincente.

Mientras están bajo su custodia, cada semana los menores pueden tener una video plática con sus padres. “Se nos parte el corazón de ver la emoción y el amor que derrochan”, admite.

Reacciones de la comunidad

Sean Aguirre se mostró completamente sorprendido de que la organización Nuevo Amanecer Latino de la que es vecino, sea receptora de menores no acompañados.

“No puedo creer lo que Trump está haciendo de separar a los niños de sus padres, y ahora saber que aquí los traen. ¡Oh mi Dios!. Paso por aquí todos los días, no me había dado cuenta. Ese es un lugar muy privado, misterioso con mucha seguridad. Es poco común ver una estructura de ese tipo por estos alrededores”, dice Aguirre, quien tiene un negocio de renta de equipo para fiestas a unos pasos de la organización.

Sandra, una vecina del lugar, dice que en seis años que lleva viviendo en frente de Nuevo Amanecer, solo una vez ha visto que transportan menores. Se mostró bastante sorprendida de que frente a su casa, reciban a los menores separados de sus padres en la frontera.

“Me da tristeza porque he visto en las noticias a los niños llorando. Yo tengo tres hijos y me pongo en el lugar de sus mamás”, comenta.

A Enrique Pedraza González, quien acude dos veces a la semana a la clínica de salud que se encuentra frente a Nuevo Amanecer, no le gustó nada saber que ahí reciben temporalmente a los menores separados de sus padres por migración.

“Me parece bien que reciban a los niños que separan de sus padres por algún abuso, pero mal e injusto que acepten acoger a los menores separados por migración de sus progenitores”, observa.

Más aún, le preocupa que Nuevo Amanecer Latino se encuentra en un barrio latino. “En este lugar vivimos puros latinos y una gran mayoría indocumentada. Uno tiene que pedir por esta gente que vienen huyendo de la violencia de sus países, y se encuentran aquí con una cosa peor, al ser separados de sus hijos”, se lamenta.

“Este presidente Trump ha sido el más cruel que hemos tenido. Es una crueldad lo que hacen al separar a padres e hijos. Esta gente es buena, solo vienen a trabajar, pero este presidente nos pone de lo peor, cuando por la gente latina este país ha crecido. Basta con ir al campo y ver puros latinos trabajando. Si no hubiera esos trabajadores, de dónde comería el presidente Trump”, cuestiona.