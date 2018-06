¿Funcionan los repelentes de insectos “naturales”?

¿Qué son? Los repelentes botánicos, que son aquellos con mayor probabilidad de tener “natural” en la etiqueta del producto, pueden incluir cualquier número de substancias químicas basadas en plantas. Algunas comunes son limonaria [lemon grass], citronela, menta, geraniol, soya y romero. Esos ingredientes pueden ser aceites extraídos directamente de plantas o químicos sintéticos que reproducen con exactitud su contrapartes naturales.

¿Funcionan? Estos productos no son registrados en la EPA. Ya que la agencia no considera que los químicos que contienen suponen ningún grave riesgo de seguridad, y no se molesta en evaluarlos. Como resultado, las compañías que hacen productos botánicos no requieren probar a los reguladores federales que realmente funcionan. Y las pruebas de CR han encontrado repetidamente que no funcionan bien.

¿Son seguros? Sí y no. Los químicos que hay en estos productos probablemente no te causen ningún daño grave por si solos, aunque sí se sabe que contienen alérgenos, a menudo en concentraciones más altas que otros productos naturales. Sin embargo, al usar un repelente botánico no registrado, te expones a un grave riesgo de enfermedades transmitidas por los mosquitos y garrapatas, algunas de las cuales pueden ser mortales.

