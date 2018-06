José Hernández y el Mariachi Sol de México reviven leyendas del pueblo

El nuevo disco del grupo está inspirado en seis grandes intérpretes de la música vernácula mexicana

Por décadas, José Hernández se ha empeñado en mostrar el lado más progresista y versátil de la música de mariachi, por eso ahora hasta él está sorprendido del contenido del nuevo álbum de Sol de México, el mariachi que fundó y que dirige.

“Yo no me imaginaría hacer lo que hice en este disco hace 30 años porque [en ese entonces] estábamos luchando tanto por ser reconocidos, por darle realce al mariachi”, dijo el músico en una entrevista telefónica.

Lo más cercano a la música tradicional mexicana que hizo fue en 1991, cuando grabó un disco homenaje que iniciaba con temas que sonaban como lo hacía el mariachi hace cien años y que terminaba con canciones de este grupo acompañado de orquesta sinfónica.

Ahora el panorama es otro, y los clásicos siempre serán los clásicos. Así que el CD “Leyendas de mi pueblo”, que ya está a la venta, es un repaso por las canciones de seis monstruos de la música vernácula, Javier Solís, Jorge Negrete, Pedro Infante, José Alfredo Jiménez, Miguel Aceves Mejía y Vicente Fernández.

“Es porque uno no se olvida que ellos llevaron esta música con sus películas a todo el mundo”, dijo Hernández sobre lo que lo motivó a grabar este disco, que presentará junto con su mariachi el sábado en dos shows en La Mirada Theatre for the Performing Arts.

Además, Hernández tiene motivos personales para recordar a estas leyendas del mariachi. Su padre, Miguel Aceves Mejía, acompañó en giras y discos a cuatro de los seis homenajeados.

“Me hace muy feliz saber que hay muchos abuelitos que recuerdan a quienes eran sus ídolos”, dijo.

El álbum incluye temas como “Tu enamorado”, “Si nos dejan”, “Rogaciano el huapanguero”, “Amorcito corazón”, y otros entrañables temas “que con la tecnología de hoy se oyen bien bonitos”, dijo Hernández, quien reconoce que trata de mantener la esencia del mariachi “pero con cirugía plástica”debido a la perfección de sonido que se puede lograr con el avanzado equipo que ahora se usa para grabar discos.

Lo más probable es que en esta ocasión nadie se atreva a criticar a Hernández, como sucedió cuando, contra todas las tradiciones y convenciones musicales, se aventuró a grabar música de mariachi fusionada con los sonidos setenteros de una banda como los Beach Boys.

“Es que yo no sigo modas”, dijo. “Desde que grabamos el disco ‘Canciones de mi padre’, de Linda Ronstadt, los mexicoamericanos dejaron de esconderse para escuchar esta música. Ahora se han dado cuenta de que es un ensamble que se adapta a muchas cosas”.

En detalle

Qué: Mariachi Sol de México

Cuándo: sábado, 2 y 8 pm

Dónde: La Mirada Theatre for the Performing Arts, 14900 La Mirada Blvd., La Mirada

Cómo: boletos $40 a $85; (714) 994-6310, (562) 944-9801 y lamiradatheatre.com