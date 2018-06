Madre se pinta la cara con la misma marca de nacimiento que su bebé

Não poderia ter um dia das mães mais abençoado de todos!!! Não tenho palavras para agradecer a cada curtida, a cada comentário lindo e a cada mensagem recebida com todo carinho de vocês!! Fiquei muito feliz e emocionada por poder levar um pouco de Amor a tantas Mães e Mulheres de cada parte de Brasil!!! Quero desejar a todas as mamães um Feliz e abençoado Dia, que tenhamos Fé, Gratidão e Amor Sempre!! Obrigada Senhor pelo presente mais Lindo 💙 Meu Filho Enzo 💙 #mamaedoenzo #felizdiadasmaes

A post shared by Carol Giraldelli (@carolgiraldelli) on May 13, 2018 at 1:59pm PDT