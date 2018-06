Modelo de Victoria’s Secret publica fotos tras picaduras de chinches en hotel

La modelo de Victoria’s Secret, Sabrina Jales St. Pierre, demandó al hotel Embassy Suites, perteneciente a la cadena Hilton y ubicado en Palm Desert, California, debido a numerosas picaduras de chinches que sufrió durante su estancia en el lugar durante 2016.

“Sabrina comenzó a notar las picaduras después de pasar su primera noche” y, posteriormente, se extendieron a “casi la totalidad todo su cuerpo”, declaró el abogado Brian Virag, especializado en el tema.

Brazilian model Sabrina Jales St. Pierre is suing a Palm Desert hotel claiming she was attacked by bedbugs during her 2016 stay

