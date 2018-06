Obra de teatro en L.A. presenta la realidad de los niños migrantes

Stories of the River se presenta hoy en una función gratuita, entérate dónde

En la producción teatral Stories of the River (Historias del Río), Isabela —quien es el personaje principal— cuenta los recuerdos que tiene de cuando cruzó la frontera a Estados Unidos junto a sus padres, quienes se rehusaron a dejarla con familiares en México.

Isabela tendría apenas unos 10 años cuando sus padres la tomaron de la mano para llevarla al Norte en busca de una vida mejor.

No obstante, en el trayecto la niña experimenta la pérdida de su tía y por mucho tiempo piensa que se la había llevado el Rio Grande. La realidad termina siendo otra: la tía Lencha decidió no arriesgarse y volvió a su pueblito.

Las dificultades que Isabela y su familia enfrentaron en el viaje marcaron su vida y dejaron una huella que la sigue hasta su presente.

“Esta es una pieza para meditar y reflexionar sobre un tema de mucha actualidad y la realidad que pasan los niños al cruzar [la frontera]”, dijo Lorena Morán, directora del Teatro Jornaleros Sin Fronteras.

El teatro comunitario está bajo el patrocinio de la organización no lucrativa El Rescate del centro de Los Ángeles y está a su vez compuesto por actores que no buscan la fama ni el dinero sino la oportunidad de generar conciencia sobre las problemáticas reales en la vida de los inmigrantes.

Morán dijo que la historia de Isabela, al igual que muchas historias que el Teatro Jornaleros Sin Fronteras presenta, es un caso de la vida real.

“Cada historia que tomamos en este grupo es original. Son nuestras propias voces o actuaciones”, dijo Morán, quien explicó por qué ella entiende perfectamente el problema de los niños migrantes.

Hace 10 años cuando emigró de su natal Guatemala, cuenta que dejó una vida de violencia doméstica pero también a sus tres hijos quienes no pudieron viajar con ella.

“Con esta historia queremos dar a conocer que no somos los seres malos como nos pintan”, dijo Morán.

Los 10 actores que participan en la obra son personas que buscan explorar sus habilidades artísticas y creativas y están interesados en enviar un mensaje mediante el arte.

“En el grupo hay jornaleros, limpiadoras de casas, supervisores, jardineros. Contamos con una diversidad de actores que nos permite llegar a diferentes grupos de personas”, reveló la directora. “Procuramos que todas nuestras historias sean narradas de forma legítima”.

Antes de comenzar la obra de teatro habrá una presentación de una pieza azteca. “Es una reflexión sobre el agua donde mostramos que el agua es vida”, dijo Morán.

Después de la presentación habrá un panel con actores y con Meagan Ortiz, directora del Instituto de Educación Popular del Sur de California (IDEPSCA) para hablar acerca de los proyectos con el teatro y tener una conversación acerca de la obra actual.

La cita

Cuándo: Stories of the River se presenta este sábado 30 de junio a las 7:00 p.m.

Dónde: se presenta en el Museo Autry of the American West, localizado en la cuadra 4700 Western Heritage Way Los Angeles, CA 90027.

Costo: la entrada es gratis.

Para más información puedes llamar al 1(323) 244-7473.