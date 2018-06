Vídeo: Ingrid Coronado revela por qué nunca habló mal de Fernando del Solar

La conductora de Venga La Alegría revela la verdad detrás de su silencio

“Yo sí hablé pero nadie me creía“, dijo Ingrid Coronado. La conductora de Venga La Alegría compartió con el panel de invitados en la nueva sección del programa, conducida por Penélope Menchaca, el tema, nuevamente, generó polémica: La vida de los famosos ¿periodismo o persecución?

Coronado empezó su declaración diciendo: “Yo no imaginé que iba a ser traicionada y atacada de la forma de fui“, también dijo que hablar en ese momento era muy complicado para ella debido a lo vulnerable que se sentía con respecto al tema, razón por la cual no encontraba fuerzas para brindar mayor declaración. “Sí tocaba el tema me rompía. A la gente de Venga la Alegría le consta cuántas veces me iban a buscar al baño, porque estaba llorando en el baño…“. Y apuntó que pese a su dolor “intentaba hacer mi trabajo lo mejor posible”.

La conductora también reveló que otro gran factor que le impidió hablar fueron sus hijos. “Yo no quería que nuestro dolor, porque era un dolor de familia lo que nosotros estábamos pasando, formara parte de un drama televisivo”. Ingrid aseguró que prefirió apostar por “el bienestar de ellos, y no por lo que la gente pudiera pensar de mí“. Sobre todo, continúa “porque yo sé que en algún momento se van a dar cuenta de quién soy, y del amor que hubo en todo lo que yo hice“.

Ingrid Coronado apostó por la espera, por el tiempo que la vida le podría brindar para que sus hijos supieran la clase de madre que es.

La ex Garibaldi apuntó también que: “No me importó las cosas tan horribles que dijeron de mí, porque sin duda sí hubiera hablado habríamos formado parte del negocio, y yo no quiero promover este negocio de ninguna manera. Yo no creo que esté bien hablar de la gente cómo se ha hablado de mí, y tampoco creo que esté bien que hablemos mal de los papás de nuestros hijos. Porque yo valoro enormemente que él -Fernando del Solar- me ha dado dos de las tres personas que más amo en este mundo“.

Los periodistas invitados en el segmento señalaron que Ingrid podría haber utilizado los medios de TV Azteca para hablar, incluso le dijeron que podría haber recurrido a una entrevista con Pati Chapoy, con Ventaneando, quien pudo haberla entendido por ser mamá. Coronado contestó con su más grande verdad: “Yo sí hablé, pero nadie me creía“. Le dijeron que tal vez lo había hecho tarde, y el resto del panel respondió por ella diciendo que “no“. E Ingrid repitió “Nadie me creía“.

Su compañero Ricardo Cásares tomó la batuta de la conversación, cabe señalar que Cásares fue presentador y periodista de Ventaneando previo a incorporarse a Venga la Alegría. En su intervención el periodista señaló que algunos documentos presentados por el ex de Coronado al parecer habían sido “torcidos” en referencia a que estos habían sido manipulados de alguna manera.

“¿Hubo documentos que se torcieron, es correcto?, ¿Hubo mentiras, es correcto?”, cuestionó Ricardo, a lo que Coronado asintió. Su compañero luego señaló al panel: “Eso no es periodismo, y eso es romper la ley, y por eso hay una demanda y por eso hay gente que va a terminar pagando mucho dinero o tras las rejas. Eso no es periodismo, y no lo podemos confundir con lo que hacen profesionales“.