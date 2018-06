Alejandra Espinoza: “Tomó 10 años en que nos enteráramos de que lo que cuenta va más allá de la belleza física”

"Osmel no entra en lo que la compañía y 'Nuestra Belleza Latina' está buscando"

Alejandra Espinoza fue la primera ganadora de ‘Nuestra Belleza Latina’, la primera reina a quien vimos no solo coronar, sino crecer día a día hasta convertirse en una de las presentadoras más importantes de la televisión hispana en Estados Unidos.

Hoy le toca a ella algo que nunca imaginó, pero que siempre soñó: ser la presentadora del concurso más visto de Univision y en un momento donde la cadena da un paso más allá para sumarse a la inclusión y dimitificar esto de que solo las que alcanzan los estándares del prototipo de la belleza pueden ser reinas.

En exclusiva hablamos con Alejandra quien no solo está feliz, sino disfrutando de las castings que comenzaron hace una semana en Puerto Rico y que siguen este 1 de julio en Miami.

Pregunta: Saliste de ‘Nuestra Belleza Latina’ como reina, y ahora vuelves como presentadora, ¿cómo te sientes?

Alejandra Espinoza: Ni en mis mejores sueños me lo imaginé. Es bien emocionante, estoy loca porque comience… Desde el momento que me dieron la noticia me emocioné muchísimo, estoy preparadísima para ‘Nuestra Belleza Latina’. Desde siempre quise trabajar aquí, nunca me imaginé que iba a tener la oportunidad de ser la conductora, pensé que por haber ganado no se me iba a dar, sin embargo, ahora que se me da la oportunidad estoy feliz, súper agradecida con Dios… Además me toca en una transición muy importante, donde ahora estamos promoviendo lo que es la inclusión de todas las chicas, no importa la edad o si consideran que no tienen el tamaño para poder participar en un concurso de belleza. Muchas sentían que no tenían unas medidas 90-60-90, y ahora se abrió la convocatoria para todas las chicas que tengan ganas de trabajar en esta industria de salir adelante.

P: Tú, alcanzando ese estándar, has sido víctima de bullying…

A.E.: Ese sigue siendo el pan de cada día, nunca va a faltar la persona que haga el comentario que por ahí no te agrade mucho. La gente se excusa en la frase de que, “sabe que por trabajar en televisión tiene que aguantar”… ¡No es verdad! nadie tiene por qué aguantar eso, y yo no lo recibo, uno no tiene por qué aguantar el bullying en las redes sociales, ni dejar que te humillen, y eso es a lo que uno tristemente se tiene que acostumbrar aunque no debería ser así… Pero a uno le toca hacer cuero ancho y hacer que te resbalen. No voy a decir que no me afecte pero los paso más rápido.

P: Han decidido hacer una bandera de la inclusión, que es muy positivo, pero también se expone a las participantes a un mundo aún más cruel al que viven diariamente, ¿cómo las van a preparar y contener?

A.E.: Eso es algo que pienso todo el tiempo porque soy mamá, y lo pienso en mi hijo cuando sea grande y tenga redes sociales, lo veo en mis sobrinas… A mí las redes sociales, pese a que me encantan, me da mucho miedo porque la gente no tienen corazón, se escuda detrás de una pantalla para insultar y engrandecerse ellos empequeñeciendo a los demás… Es como todo concurso, no es solamente porque es ‘Nuestra Belleza Latina’, no es solamente porque las participantes no van a tener las medidas perfectas o no van a ser el prototipo de mujer perfecta que las personas están acostumbradas a ver en los concursos de belleza, siento que es una manera de instruir a las personas, de dejarles saber que aquí nunca se buscó a nuestra perfecta latina o a la mujer perfecta. La belleza latina, en general, tienen muchísimas cualidades más allá de la física, una mujer latina es una mujer que sabe proyectarse, que tiene atributos con las que otras personas se pueden identificar, y eso es el mensaje que queremos que la gente sepa.

P: Al tener tan amplio los requerimientos, ¿qué es lo que van a buscar en esta futura reina?

A.E.: Buscamos una chica carismática, segura de sí misma, que sepa lo que quiere, que sea una inspiración para las demás personas. Creo que se perdió en el camino, a veces veíamos muchachas muy bonitas en ‘Nuestra Belleza Latina’ pero nadie se identificaba con ellas y eran las que iban saliendo. Creo que se tomó 10 años en que nos enteráramos, todos en general, de que lo que cuenta es mucho más allá de la belleza física, que la que realmente se queda, continúa trabajando en televisión hasta el día de hoy es con lo que la gente se identifica y se acabó… Queremos este año que vengan con las ganas de compartir con otras chicas, va a ser como una universidad, aquí se les va a enseñar, van a salir, no solo las que ganen, sino el resto también con las herramientas para buscar trabajo, y creo que eso va a ser bueno para cualquier participante que decida tomar el reto.

P: ¿El hecho de que este año no esté Osmel Sousa tienen que ver con que ya no sea prioridad la belleza de prototipo?

A.E.: Sí, claro… Lo que para Osmel era una belleza por ahí para mí no lo era, porque Osmel busca una mujer que él considera perfecta, una mujer alta, con ciertas curvas, cierta estructura de cara… El tipo de belleza que él busca no es el tipo de belleza que estamos buscando en este momento, por eso es que Osmel no entra en lo que la compañía y ‘Nuestra Belleza Latina’ está buscando.